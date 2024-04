Tavasznyitó rendezvényen mutatkozott be Eplényben a Bakony Kapuja Egyesület. Az általa szervezett programon a közösségteremtés jegyében játéklehetőségek várták az érdeklődőket, többek között kipróbálhatták, milyen a footgolf. Kiderült, hogy családi programnak is jó, és a kisebbek is élvezhetik, hozzájárul a közösség, az összefogás erejének növeléséhez. Egyébként pedig egészen profi szinten is művelhetik versenyzők ezt a sportot.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A lényege, hogy minél kevesebbszer hozzáérve kell a zászlókkal jelölt helyekre eljuttatni a labdát, mindenkinek a sajátját. Szabadtéri sport, így kellemes időtöltés, látványos is, ha valaki csak szurkolni akar a játékosoknak. Akik űzik már egy ideje, azok tudják, hogy hódító útjára Hollandiából indult, ott jegyezték le a szabályait, 2009-ben két világszerte népszerű sportágból, a futball és a golf ötvözéséből alakult ki a footgolf.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Eplényben a szép, zöld, rövidre nyírt gyepen gurult golyó helyett a labda, amit lábbal indítottak el a játékosok, ütő nem kellett hozzá. A Bakonyban most szeretnék több helyen kedveltté tenni, elterjeszteni gyakorlatát. Ebben segített ez a bemutató, kipróbálási lehetőség is. Gyerekjátéknak tűnik, de azért ahhoz, hogy igazán jól műveljük, edzés, ügyesség szükségeltetik.