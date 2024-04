Különleges látvány és hangulat fogadott mindenkit Tihanyban, az Illatok házában, ahol a nyárias időben a hely szépsége és a Belső-tóra nyíló panoráma lenyűgöző hatást keltett. Az udvar megtelt illatokkal, többször is kellemes sanzon szólt, Nyárádi Natália junior parfümőr az illatok világáról beszélt, melyekből többet be is mutatott, és utalt arra is, hogyan készülnek el a parfümök. Tóth Szabina pedig az illatokat keltette életre zongoramuzsikával, Monostory Barnabás gitárművész kellemes, alkalomhoz illő előadásával szintén különleges hangulatot teremtett.

Nyárádi Zsolt és felesége, Hollán Éva az Illatok Háza vezetői, Bittera Gyula hagyatékának felkutatói és bemutatói

Fotó: Kovács Erika/Napló

– Bittera Gyula (1893–1970) nemcsak levendulával foglalkozott, hanem más gyógynövényekkel is, ezért ízekké varázsoltuk az illatokat, így az apró édességeket rózsás, ibolyás, narancsvirágos, levendulás ízben készítettük el, egyebek mellett a macaront, de van bazsalikomos pogácsa is – ezt Egei Tímea, a háziasszony, a ház kereskedelmi vezetője és Tóth Szabina szervezők mondták.

Fotó: Kovács Erika/Napló

– A művészet lényege, hogy néhány perc alatt elfelejtsük a külvilágot és belélegezzük a szépséget. Kiderül, vajon léteznek-e akkordok a parfümök világában? Zenélhet-e az illat, avagy illatozhat-e a zene? A Tavaszi akkordok egy különleges előadás, mely egy eddig nem ismert varázslatos helyre kalauzol, ahol minden érzéket megérintünk, mindenki átélheti a parfümök és a zene születését, harmóniáját. Belélegzés, szívdobbanás – beszéltek a különleges alkalomról, a művészetben rejlő harmóniáról a szervezők. Hozzátették, lehet látni, hogy léteznek-e akkordok a parfümök világában, illetve van-e jelentősége az illatnak a zene világában, ugyanis az illat és a zene ugyanazt az érzést keltik.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Hogyan lesznek az illattónusokból akkordok? A parfüm megalkotása sok esetben egy zenei mű megalkotásához hasonlítható. Ezért is van az, hogy a parfümériákban gyakran használják a zenei szaknyelv egyes kifejezéseit, mint például tónus, akkord, kompozíció, harmónia. Újranyitották az Illatok házát Tihanyban című cikkünkben 2021 májusában megírtuk: „Célunk továbbra is az, hogy megosszuk Tihany színeit, illatát és hagyományait a világgal, hogy az itteni levendulát értékké emeljük, mondta Nyárádi Zsolt, a Tihanyi Levendula Manufaktúra Kft. ügyvezetője és a Bittera Gyula Alapítvány kuratóriumi tagja, amikor újranyitották az Illatok házát, amely egy gyönyörűen felújított, önkormányzati tulajdonú műemlék épületben található. Az ügyvezető, kurátor, Bittera Gyula páratlan életművének felkarolója büszkén mutatott körbe, beszélt a teraszról látható páratlan panorámáról, a Belső-tó, az őslevendulás, az apátsági majorság különleges ültetvényeiről.

Fotó: Kovács Erika/Napló

A levendula a félsziget különleges és ikonikus gyógynövénye számukra, ahogy fogalmazott, az életük része. Valamennyien elkötelezettek abban, hogy felkarolják, továbbvigyék azt a különleges értéket, hagyományt, amiért Bittera Gyula vegyészmérnök, illóolajgyáros, gyógynövénykutató egész életében dolgozott. Nyárádi Zsolt és Hollán Éva ezt a különleges életművet kutatták fel az elmúlt években, amit be is mutatnak az Illatos időutazás című interaktív kiállításon. Lenyűgöző látványosságok a mintegy százéves rézlepárlók, az egyik 600, a másik pedig 500 kilogramm alapanyag befogadására alkalmas. Az illatos házban meg lehet nézni azt is, hogyan készülnek az illatos szappanok, fürdősók, pezsgőlabdák.

Nyárádi Natália junior parfümőr (balról) és Tóth Szabina, az egyik szervező

Fotó: Illatok háza/Kurta István

Nyárádi Zsolt emlékeztetett, amikor Bittera Gyula a dél-franciaországi levendulaültetvényeket meglátogatta a Földközi-tenger partvidékének lankáin, a Balaton vidékére gondolt. Megfigyelte, hogy a levendulák az ottani lejtős, mediterrán klímájú domboldalakon virágoznak a legjobban. Több talajvizsgálatot végzett itthon, és végül a balatoni félsziget mellett döntött. Az 1920-as évek elején Franciaországban vásárolta meg a levendulamagokat, melyeket végül eljuttattak a tihanyi földbe, ahol kiváló minőségű termést hoztak. A tihanyi levendula meghonosítója, a hazai illóolajgyártás megteremtője világhírnevet szerzett ennek a növénynek".