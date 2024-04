A felkért moderátor váratlan betegsége miatt az ő szerepét is Faragó Tamás vette át olyan természetességgel, mintha valamennyien évek óta ismernénk egymást. Őszinte volt, kedves és végtelenül jó humorú. Ebben is társa volt Kőbán Rita, aki ráadásul éppen születésnapját ünnepelte. Megtudtuk, kettejüket nemcsak a vizes műfaj köti össze, amelyben olimpiai csúcsokat értek el, de az a tény is, hogy egyformán tagjai a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének. A szervezet, amely 1991-ben szerveződött újjá, amerikai példa alapján alakult. A szurkolókhoz fordultak, kiket juttatnának a sporthírességek csarnokába? 120-130 ezren szavaztak, amelynek alapján a régi nagyokat, Puskás Öcsit, Papp Lacit és társaikat szavazták be az egyesület első 15 tagja közé. A keretet később 20-ra emelték, jelenleg 21-en alkotják, neves sportolók, és nem csak olimpiai sportágakból. A jelenleg Nagy Tímea vezette szervezetbe így került be Polgár Judit vagy Fa Nándor is. Annyi még a változás, hogy a megüresedő helyekre már a mindenkori tagság emel be újabb „versenyzőt”.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Faragó Tamás egyik első megállapítása volt: hazánkban a sport fontosságát jelzi a sportolók és szurkolók magas száma, de fontos a szókapcsolat is, hiszen általában istenadta tehetséget emlegetünk. Tehetséget, amit ki kell bontani, az eredmény pedig az alkotás, bármilyen műfajról van is szó.