Egy fékezés néhány másodpercig tart, de ha sok van belőle, akár 3-4 perces időveszteséget is okozhat az éppen sérülthöz siető, szirénát használó mentőknek. Ez pedig – bizonyos esetekben – nagyon sokat számít. Ezért nagyon fontos, hogy észrevegyük a megkülönböztető jelzést használó mentőautót és – időben jelezve szándékunkat, a többi közlekedő mozgását is figyelve – utat engedjünk neki.

A mentők számára a legnagyobb segítség, ha folyamatosan tudnak haladni. Ez a legfontosabb szempont, akár sérülthöz sietnek (egy mentőautó legfeljebb 30 kilométer per órával túllépheti a megengedett sebességet), akár lassan haladnak, hogy a beteget ne érje pluszterhelés egy hirtelen irányváltással, fékezéssel. Aki helyet ad a mentőnek, a betegnek is segít, így egy kicsit bajtárssá válik. Viszont fontos az is, hogy megálljunk, ha a helyszínen segítségre van szükség, és ugyanígy az is, hogy haladjunk tovább, ha már nincs ránk szükség.

A NÚSZ Zrt. elkötelezett a biztonságos közlekedés népszerűsítése mellett, fontosnak tartja a folyamatos figyelemfelhívást, oktatást a témában. Az elmúlt öt évben számos ismeretterjesztő tartalmat, videókat, online kiadványt tett közzé, lebonyolított online felméréseket és játékokat is. Legutóbb 2023 decemberében egy háromrészes vlogcast-sorozattal igyekezett segíteni a közlekedőket. Most pedig az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben készült videóban a nézők is Győrfi Pál szóvivő mellett ülhetnek egy éppen szirénázva haladó mentőautóban.