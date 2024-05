Elmondta azt is, a Cholnoky-kerekasztalt 2019-ben alapította, de számos programot tudhatnak már most a hátuk mögött. Hagyományteremtő szándékkal indították útjára a városrészben például a karácsonyi ünnepséget, amely korábban nem volt, míg az idei esztendőben második alkalommal fogják megszervezni a juniálisukat, ami kifejezetten a családokat célozza meg, de jótékonysági adománygyűjtési akcióik is voltak.

Vigh-Krupla Orsolya , a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola igazgatója, Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő és Varga Anikó, a Cholnoky Kerekasztal Egyesület elnöke a csocsóasztallal Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

A képviselő beszélt arról is, hogy lehetőségeikhez mérten támogatják az intézményeket, amihez az is kellett, hogy immár egyesületi formában működjenek, és így most már sikeres és nyertes pályázataik is vannak, ahogy szponzori támogatásaik, valamint a befizetett tagdíjakból is tudnak gazdálkodni. Ennek köszönhető, hogy három köznevelési intézmény részére a gyereknap alkalmából 50-50 ezer forint értékben támogatást nyújthattak.

Sótonyi Mónika elmondta azt is, az intézményvezetőktől kérdezték meg azt, hogy mire lenne nekik szükségük; a Cholnoky Jenő Általános Iskola a gyermekeknek egy csocsóasztalt kért, míg az Aprófalvi Bölcsőde, illetve a Cholnoky tagóvoda kültéri szabadtéri játékokra fordította az általuk felajánlott összeget. A Bara-ház részére pedig egy vérszilvafát adományoztak Sótonyi Mónikáék, amit el is ültettek.