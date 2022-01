A Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi ösztöndíjprogramjára Magyarországról és a Kárpát-medence magyarlakta területeiről jelentkezhetnek 5–12. osztályos diákok. Az alapítvány 2022-ben is mindössze ötven fiatal tehetséget támogat.



Darvas Fanninak az ösztöndíjra eddigi pályamunkáiból kellett összeállítania egy szakmai portfóliót, illetve a pályázatokon elért eredményekről dokumentumokat beküldenie. Fanni a képzőművészet több ágán kívül a tanulásban is sikeres. A keleti kulturális világhoz vonzódik, számára az alkotás olyan, mint egy meditációs gyakorlat. Gondolkodik, kikapcsolja a külvilágot, elmerül az alkotás folyamatában. Szívesen ismerkedik különféle technikákkal. A rajzzal kezdte, grafittal és színes ceruzával, majd a krétaalapú és festészeti anyagokkal, akvarellel, akrillal, temperával kísérletezett, ecsettel vagy kenőkéssel. A művészeti foglalkozáson lehetősége volt különböző sokszorosító grafikai eljárásokkal, papírmetszettel, hidegtűvel is megismerkedni. Jelenleg faládikára fest olyan figurákat, amire leginkább az animék világa inspirálja, de szívesen választ az állatokhoz kapcsolódó témákból is. Rajzolt már gördeszkára, szeret mappákat dekorálni.



Fanni más művészeti ágban is kipróbálja magát, verseket is ír, amelyeket illusztrál. A grafika és az animáció világa áll legközelebb hozzá. A fejlődésben sokat köszönhet Bartus Ferenc képzőművésznek, aki két éve a vizuális kultúra tanára. A gimnáziumi órákon kívül a Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészet szakirányú tanulója, ahol szintén Bartus Ferenc segíti a fejlődését.



Tervezi további dolgok kipróbálását, érdeklik a más kultúrákból származó művészeti megfogalmazások, mint például a tetoválás, de a fotózás is vonzó a tehetséges diák számára.