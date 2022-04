A hagyományos kortárs vers pályázat mellett dallal is lehet jelentkezni a megmérettetésre, a díjnyertes alkotásokat ez év szeptemberében, irodalmi fesztivál keretében mutatják majd be Balatonfüreden, közölték a szervezők. A jubileum apropóján a szeptemberben rendezendő eseményre az eddigi összes, még élő Quasimodo nagydíjas költőt meghívják, akik egy-egy őshonos gyümölcsfát is ültetnek majd a város egyik új parkjában. Érkezik a rangos versenyre mások mellett Czigány György, Gergely Ágnes, Gömöri György, Zalán Tibor, Szálinger Balázs, Marno János, Sajó László, Tóth Krisztina.

Ismert a Nobel-díjas Salvatore Quasimodo 1961-es, balatonfüredi tartózkodása emlékére 1992 óta évről évre megrendezett költőverseny a magyar irodalmi élet neves eseménye, amelyet az olasz kulturális élet is számon tart. A költőversenyre több száz magyar és külföldi pályázat érkezik minden évben, amelyek közül szakmai zsűri választja ki a legjobbakat. Balatonfüred önkormányzata, mint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program partnere és a költőverseny közalapítványa ebben az évben is meghirdeti a 30. Salvatore Quasimodo verspályázatot a Quasimodo-emlékdíj elnyerésére. A verspályázaton kettő, magyar nyelvű, nem publikált költeménnyel lehet részt venni, amelyeket 2022. június 30-ig várnak a szervezők. A költőversenyhez jeligés dalpályázat is kapcsolódik, a minimum négy perces kamarazenekari zenemű szövegéül választható bármely kortárs magyar vers, amelynek szerzője a Quasimodo költőverseny elmúlt évtizedeiben nagydíjas vagy különdíjas volt. A zsűri által legjobbnak ítélt versek, valamint zeneművek a szeptemberi irodalmi fesztiválon elhangzanak majd.

A szeptemberi irodalmi fesztiválon a tervek szerint a világhírű olasz zeneszerző tiszteletére Ennio Morricone emlékestet rendeznek, valamint az olasz költő, Petrarca, illetve a Balatonfüredhez kötődő Kisfaludy Sándor költő apropóján szimpóziumot tartanak a magyar-olasz szerelmi költészetről. A vendégek autentikus olasz gasztronómiai élményre is számíthatnak Balatonfüreden, ahol a város több pontján kortárs költők adják majd elő megzenésített verseiket. A kiírás részleteiről a város honlapján lehet olvasni.