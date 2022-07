A tárlat egyben a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) művészeti rezidencia programjának nyitánya is volt, amelynek lényege, hogy a régióba érkező hazai és külföldi művészek a térségben alkotnak vagy a helyszín adta ihlettel hoznak létre műveket. A tér tükrei/Mirrors of Space című kiállítás egyfajta beharangozója Bernát András és Peter de Thouars jövő évi tárlatának. A Művészetek Háza Veszprém kiállítása rendhagyó megnyitóval kezdődött: az alkotók tartottak tárlatvezetést, és beszéltek festészeti technikájukról, valamint az érdeklődők maguk is kipróbálhatták a képzőművészek által alkalmazott módszereket. Bernát András az Objektumnak nevű sorozata jellemzően ezredforduló után készült műveit hozta el Veszprémbe. A technikáról elmondta, egyik különlegessége, hogy fémport használ az alkotás során, ami a nyolcvanas évek vége óta folyamatosan jellemzi a művészetét. Eleinte szintetikus lakkba keverte bele az alumíniumport, de a felület sima maradt, így nem volt olyan erős a fény-árnyék hatása.