Pfeiferné Takács Hajnalka, az alapító tagok egyike visszatekintésében elmondta, a 2012-es alakulásuk óta céljuk, hogy összegyűjtsék, megőrizzék és átadják az utánuk jövő generációknak a városlődi német nemzetiség dalkincsét. Az Iglauer parkban tartották a próbáikat, és egyik meghívott vendégük, Konrad Faust fogalmazta meg, hogy a csoportot ki kell vinni a dalokat szerető közönség elé. Elkészítette az alapító okiratukat, ő azonban a jubileumon betegsége miatt nem tudott részt venni. Elnyerték a német önkormányzat és elnöke, Oszvald József támogatását is. A pályázati összeget saját pénzből kiegészítve népviseletet varrattak.

A tizenkét alapító tag Csekényiné Schneider Katalin, Horváth Józsefné, Pfeiferné Takács Hajnalka, Staub Mária, Staub Jánosné, Steierhoffer Erzsébet, Tepper Terézia, Magasházi János, Pilcz Mihály, Schneider Helmut, Schneider István, Staub János. Tízen ma is tagjai a dalkörnek, időközben két új taggal bővültek: Auerbach Lászlónéval és a harmonikán kísérő Bauernhuber Józseffel.

Rendszeres szereplői a közösségi rendezvényeknek, az elmúlt évtizedben 136 fellépésük volt 45 településen, külföldön is. Aztán jött a pandémia, amikor leállt a közösségi élet. A próbáikat a szabadban vagy a világhálón szervezték. A dalosok számos elismerésre, szakmai minősítésre büszkék. A Landesrat, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Szövetsége által szervezett országos minősítő versenyen 2016-ban Rozmaring-díjat kaptak. A Kórusok Országos Tanácsa nemzetiségi KÓTA-díjjal ju­talmazta a művészeti csoportot 2018 januárjában. Első CD-jüket 27, többségében városlődi dallal ugyanebben az évben adták ki. A 2019-es évet is sikeresnek tartják, ugyanis májusban a Landesrat által szervezett országos minősítő versenyen ismételten Rozmaring-díjjal ismerte el tevékenységüket a szakmai zsűri, majd novemberben, Törökszentmiklóson az országos gálán fesztiváldíjasok lettek.

Oszvald József minden tagot az évfordulóra készült emlékplakettel ajándékozott meg. Az ünnepi délután a Szent Mihály-templomban német nyelvű szentmisével kezdődött, majd a kulturális programban a helyi német nemzetiségi óvoda és iskola gyermekei, a Dreimal Rosmarien Trió, a Gánti Német Nemzetiségi Dalkör, a Városlődi Vegyeskar és a Pergő-Rozmaring Tánc­csoport szerepelt.