Amint azt Kovács Norbert Cimbi polgármestertől az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnökétől megtudtuk, hogy az ország különböző pontjairól érkeztek a faluba a hagyományőrző néptánc mozgalom képviselői. Erősítette a közösséget több vidékfejlesztési szakember is, a létszám meghaladta az ötven főt.

A kenyérsütő kaláka folyamatára érkeztek a vendégek a gazdag programra. A Pajtában berendezett színházi térben a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes Üzenet Haza című előadása koronázta meg a napot. A rendezvény a térség közönsége számára nyitott volt, a Pajta zsúfolásig megtelt nézőkkel, az előadás nagy sikert aratott. A másnapi szakmai tanácskozás keretében köszöntötték Varsány polgármesterét, Kanyó Juditot, aki nagy sikereket ért el települése fejlesztésében. A moderátor Eperjesi Tamás volt, V. Német Zsolt, a magyar életmódot és nemzeti értékeinket védő miniszterelnöki biztos előadásában biztosította a jelenlévőket, hogy a kormány ismeri és érti a néphagyomány értékét, gondozására stratégiával rendelkezik. Szó esett a helyes szemléletről, a támogatási programokról, a várható nehézségekről. Varga Albin Gencsapáti közösségi életéről és értékeiről szólt. Kovács Norbert, az egyesület múltját és jelenét mutatta be, Csermák Zoltán újságíró és Váradi Levente a Közelítés Programról szólt. A rendezvény Héra Éva elnök témavezetése mellett zajlott, aki hozzászólásokkal ébresztett igényt a beszélgetésre. Eperjesi Tamás moderálása érdekessé tette a napot, mindig megtalálta a témához leginkább kapcsolódó szakembereket, akiket hozzászólásra kért. Este az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület zenekara, a Kovács család kisgyermekei, Császár Dominik és tanítványa és a helyi táncosok adtak záró műsort.

Az egyesület és a Hunyor Népfőiskola összefogásával a régióból érkezett, népi kézművesség iránt érdeklődő szakemberek számára akkreditált kézműves tanfolyamot tartott a közelmúltban.

Több, mint ötven fő vett részt a programokon hatalmas tudásanyagra szert téve. A Nemzeti Művelődési Intézet egykori kezdeményezésében elindult „A SZAKKÖR” program oktatóinak köre és későbbi csatlakozók 30, vagy 60 órás, tanúsítványt adó tanfolyamokon vettek részt. A Hagyományok Háza nagy szakmai felkészültséggel szervezte a program oktatóinak körét és a sorozat megvalósítását. Az oktatás szervesen illeszkedett a kiscsőszi kulturális események, nyári táborok, továbbképzések sorába. A résztvevők már most jelezték, hogy további kézműves ágakba is bekapcsolódnának a jövőben a tanfolyamokon. Az oktatást végző kiemelkedő szakemberek elégedettek voltak a vizsga napján rendezett kiállításon látható remekek kapcsán, melyeket a tanítványok nagy gondossággal készítettek. A program első szakaszának zárásaként ötvennél is több, tanúsítvánnyal rendelkező közösségi kézműves oktató él és dolgozik Veszprém megyében.