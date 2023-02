A 2023-as évben ez volt Boebeck első élő koncertje, amelynek az énekesnő kifejezetten örült, hiszen sok szép emlék és élmény köti Veszprémhez. A Holtszezon irodalmi fesztivál a szombati napon minden érintett vendéglátóegységet feltöltött emberekkel, úgy értve, hogy egy tűt is nehezen lehetett volna ledobni a földre, hiszen ott is emberek ültek. Egyrészről hangulatos, másrészről szorongató érzés, mint a „gyufaszálak a skatulyában”. Ennek ellenére, ha valaki rá tudott hangolódni Boebeck koncertjére, konstatálhatta, hogy a feltörekvő Z generációs művészek is igazán magas színvonalon képesek előadni és alkotni.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Ritka ma már, mint a fehér holló, hogy egy ilyen fiatal lány egy szál zongorával tart közel egyórás koncertet. Saját dalait adta elő most is, hiszen a zenét és a dalszöveget is ő írja. Egyedi hangszíne és hangképzése pedig senkiével sem összehasonlítható, talán csak édesapjáéval.

Boebeck első albuma március 9-én jelenik meg, mégpedig kazettán, így talán érdemes lesz a szekrényünk aljából előkeresnünk a walkmanünket. De megnyugtató, hogy a streaming-szolgáltatóknál is elérhető lesz.