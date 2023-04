Az érdeklődők többek között azt is megtudhatják, évszázadokkal ezelőtt milyen volt az élet a várhegyen, ugyanakkor rácsodálkozhatnak a várnegyedben ma is fellelhető középkori emlékekre.

A veszprémi várnegyed május 12-től induló Work in Progress programjának résztvevői nemcsak a már megújított épületekbe – így például a Szent Mihály-főszékesegyházba, az érseki palota egyes tereibe vagy éppen a Biró–Giczey-házba – látogathatnak el, hanem a folyamatban lévő munkálatokba is bepillanthatnak. Nem klasszikus kiállításról van szó: a program több helyszínen zajlik majd, az épületeket és a műtárgyakat a kivitelezés különböző fázisaiban tekinthetik meg az érdeklődők. A programsorozat célja ugyanis éppen az, hogy az építőipari és restaurátori munkálatok ne távol tartsák, hanem éppen közelebb engedjék a látogatókat a megújuló várnegyedhez, és a kulturális örökséget a megőrzésére irányuló folyamatokon keresztül, élményszerűen mutassa be.

A program része több tematikus várséta is, amelynek keretében egyebek mellett bemutatják a várhegy történetét, építészeti, művészeti szépségeit. Az érdeklődőket a Körmendy-házban a nagyszabású műemlék-helyreállítást bemutató látogatóközpont várja, a Biró–Giczey-házban felidézhetik, milyen lehetett az élet a várnegyedben több száz évvel ezelőtt, a tematikus sétákon pedig a barokk korszak jeles egyháztörténeti alakjait, művészeti alkotásait, építészeti és díszítőművészeti megoldásait ismerhetik meg.

– A WIP ‘23 egyszeri, soha vissza nem térő alkalmat jelent az érdeklődők számára: új nézőpontokból, a kulisszák mögé tekintve ismerhetik meg a helyszíneket a veszprémi várnegyed épületei között barangolva. A kiállítássorozattal elgondolkodtató párbeszédre törekszünk, a különböző korosztályok igényeihez alkalmazkodva. A látogatói útvonalak jelentős része az építőipari kivitelezés területein vezet keresztül, ahol rövid időre megállított vagy éppen folyamatban lévő munkálatokat lehet megtekinteni – így a WIP ’23 programnak az ideiglenesség mindenképpen sajátja. A kiépített, látogatóbarát útvonalak tehát a műemlékek és a munkafolyamatok minél mélyebb megismerését segítik – mondta Nagy Veronika múzeumigazgató, a WIP ’23 egyik kurátora.