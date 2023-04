Az idei verseny központi témája az erdők védelme, megőrzése, gyarapítása volt. A versenyzők rajzok segítségével mutatták be az erdő és a benne élő állatok közösségét. A digitális témahét első napján hirdették meg a versenyt, a pályaműveket öt napig várták a diákoktól. A zsűri tagjai a rajzokat esztétikai és technikai szempontból is értékelték. Hét pápai és három Pápa környéki iskola mellett két romániai intézményből, a Scoala Gimnaziala Emil Garleanu, Baraganu és a High School Lucian Blaga Constanța is érkezett pályázat.

Forrás: Tarczy Lajos Általános Iskola

A zsűri tagjai Szalainé Kálovics Erzsébet nyugalmazott tanító, mesterpedagógus, Kohuth Helén rajztanár és Butiné Kemenczki Anita (a zsűri elnöke) voltak. Több pontegyenlőség született, így két megosztott helyet is kiadott a zsűri. Az első három helyezett oklevélben részesült, a többiek pedig emléklapot kaptak.

Forrás: Tarczy Lajos Általános Iskola

Eredmények: a 3-4. osztályos diákok között első lett Raschek Anna Flóra (Ihász Gábor Általános Iskola, Vaszar). Az 5-6. osztályosok közül nyert Németh Luca (Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola). A 7-8. osztályos tanulók közt első helyezett Mátics Mátyás (Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola).