Ajka önkormányzata nevében Pék Attila képviselő köszöntötte a megjelentek népes táborát. A képviselő elmondta, hogy május elseje kettős ünnep, amelyhez állami és egyházi rendezvények, valamint romantikus népszokások is kapcsolódnak. Május elsejéhez sokunknak fűződnek kellemes emlékei: színes, kavargó tömeg, zene, gyerekzsivaj, égbe szökő léggömbök, vattacukor, pattogatott kukorica, sör, virsli. A köszöntőt követően az óvodásokból álló Kösöntyű néptánccsoport tagjai oktatójuk, Fodor Eszter néptáncpedagógus vezetésével adták elő műsorukat. Azt követően az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar tagjaival az élen indult a felvonulás a Kossuth utcán, majd a Semmelweis utcán át vissza az Agorára. A felvonuláson részt vett Schwartz Béla polgármester, Dorner László és Horváth József alpolgármester, önkormányzati képviselők, civil szervezetek képviselői. A Városháza előtti parkolót vidámparkká alakították át az ünnepi alkalomra. Az Agórán kipakoltak az árusok, volt az elmaradhatatlan sör, virsli, üdítő, nyalóka, törökméz, marcipán szív. A nap sztárvendége, a városban már többször nagy sikerrel szerepelt Delhusa Gjon és barátai koncertje előtt Pad Ferenc, az Ajkai Aluminiumipari Szakszervezet elnöke, önkormányzati képviselő mondott ünnepi köszöntőt. Az elnök elmondta, hogy május elseje a munka, a munkásság, a szakszervezetek ünnepe. Eredete több, mint 150 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor az iparosodás felgyorsult. Sok munkásember az életét is feltette arra, hogy javuljon a munkások helyzete. Az akkori tőkésosztály, a gyártulajdonosok mindent megtettek azért, hogy növeljék a profitjukat, gazdagodjanak. Kizsákmányolták, éhbérért dolgoztatták az embereket, sokszor napi 10-12 órát vagy akár többet is. A munkások már abban az időben rájöttek arra, ha szakszervezetet alakítanak, összefognak, sikert tudnak elérni. A helyzet ma is szinte ugyanaz, csak az eszközök, a módszerek változtak.

Az egész napos programot az Ajkai Aluminiumipari Szakszervezet, a Nagy László Városi Művelődési Központ szervezte Ajka önkormányzata, a Silkem Hungary Kft. és a Le Belier Magyarország Zrt. támogatásával.