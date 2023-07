Harmadikán a Tóparti Galériában Little G. Weevil szólókoncertje lesz, Kurucz Attila Zene-kép című fotókiállítása nyílik. A Szabadtéri színpadon fellép a Harakyru Band, majd a Takáts Tamás Blues Band. Másnap a Mojo és a Bluestone and the Horn Section, a vendég Hobo lesz. Ötödikén a Blues Bell játszik, aztán a Premecz Mátyás Organ Trio és a Borsodi Blue Zsombok Rékával.