Tulajdonképpen két házat köt össze boltíves kapu, így az egykor a Hasprai-család bakonybéli lakhelyéül szolgáló épületek által közrefogott udvar manapság kézműves és más programok megrendezésére is alkalmas, a helyiségekben kiállításokat is rendeznek. Az ide látogatóknak rögtön feltűnik az oszlopsoros, ívelt részekkel ellátott tornác és a hagyományos bakonyi népi építészet szép példájához tartozik egy úgynevezett torkospajta is. A kiállított tárgyak közül érdemes megemlíteni a bakonyi famegmunkálás eszközeit, régi szerszámait és a konyhai berendezéseket. Hímzett falvédőt, szép és vicces feliratokkal mindenki látott, itt egy olyan is van, egy hosszúkás a mestergerendán, amely a rendrakásra emlékeztet. Az olvasható rajta: "Eltesz mindent helyére".