Az Európa Kulturális Fővárosa évében csupa ismerős arccal és fellépővel találkozhattunk össze Veszprém utcáin, így találkozhattunk újra Henry Facey-vel, vagy a Tanga Electrával, ám tartogatott a fesztivál némi meglepetést is.

Az idei örömünnep legnagyobb felfedezettje a francia Slim Paul Trio lett a számunkra, de úgy tűnt, a fesztiválozók is nagyon hamar ráéreztek a dögös dallamokra és az ütemes ritmusokra. A csütörtöki napon a Hangvilla előtti téren egy szalmaszálat se lehetett volna elejteni, ugyanis elképesztően nagy embertömeg gyűlt össze a Slim Paul Trio koncertjére. Tinédzserkorában még úgy tűnt, hogy Slim Paul – aki csak névrokona Slim Shadynek – kosárlabdázó lesz, de aztán emberünk felfedezte magának Jimi Hendrixet, és inkább a gitárt választotta. 2001-ben Toulouse-ban telepedett le, majd kisebb kitérők után a bluesban találta meg magának a legjobb önkifejezési formát, és angolul kezdett el dalokat írni. EP-ket jelentetett meg, aztán 2016-ban New Yorkba költözött, hogy tovább fejlessze tudását, majd miután visszatért, elkészítette első csak bluest tartalmazó EP-jét No Yet Man címmel. Azóta két nagylemezt adott ki: 2018-ban a Dead Already-t, valamint 2021-ben a Good for You-t, amikkel azóta is turnézik Franciaországban, illetve világszerte. Van egy triója is, a Slim Paul Trio, amelyben Manu Panier játszik basszuson, Jamo pedig dobon. Érdekes, lecsupaszított, de talán épp ezért nagyon hatásos, egyéni hangzású bluest játszanak együtt.