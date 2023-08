Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere elmondta, az EKF kapcsán ez az év lehetőséget adott sok művésznek gondolataik bemutatására, a közönségnek pedig mindezek megismerésére. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények jól helytálltak, minden tekintetben sokat gyarapodtak. Hangsúlyozta: a Művészetek Háza az egyik zászlóshajója mindennek. Ez a teljesítmény nemcsak erre az évre szólhat, erőt adhat a következő időszakra is.

Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója először a street art projekt részleteit osztotta meg. Mint fogalmazott, az EKF nagymértékben megváltoztatta életüket, nem gondolták volna, hogy ilyen jelentősen hozzá tudnak járulni a város kortárs hangulatának növeléséhez. A projektet az aluljárókhoz vezették vissza, így a Veszprém Arénához terveztek művészeti díszítést.

A megvalósításhoz nemzetközi pályázatot írtak ki, és a héten már elindul a megvalósítás is. Itt fog dolgozni mások mellett Hegedűs Babett és a Kolor Brigád, az Árvai Márton vezette All Caps kollektíva, de lesznek művészek Franciaországból és Olaszországból is. Sikerült bevonniuk városi szereplőket is a megvalósításba, nekik hála újabb három ponton fog street art projekt születni. A MÁV-nál a veszprémi állomás víztornya kap új festést, mindezek mellett az aluljáró kap díszítést, míg a V-Busz egy autóbusz matricázásával és a Haszkovón található sofőrpihenővel száll be a történetbe.