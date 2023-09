"A rendezvény kiemelkedő pillére a EKF programsorozatnak, különleges válogatás ízlésformáló fellépőkkel" - mondta Nagy Krisztián, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektmenedzsere a fesztivál szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Kitért arra, hogy Veszprém 2019 óta az UNESCO Zene Városa cím birtokosaként rengeteg energiát fektetett abba, hogy a városban erősödjön a nyitottság a kuriózumok és a minőségi élőzene csúcsteljesítményei iránt.

Podlovics Péter főszervező kiemelte: fontos szempont volt, hogy az amerikai dzsesszlegendák mellett a régióból is minőségi produkciók érkezzenek Veszprémbe. A két fő koncerthelyszín a Hangvilla és az Expresszó lesz, a Kávézóban magyar fellépők, a Papírkutyában a Snétberger Alapítvány növendékei fognak zenélni.

"Megpróbáljuk bemutatni a dzsessz sokszínűségét, azt a flow-t, amely katartikus élményt képes nyújtani, legyen az tradicionális szving vagy akár hiphop-elemekkel fűszerezett modern elektronika" - fogalmazott Podlovics Péter. Mint elmondta, a hazai előadók válogatásánál fő szempont volt, hogy fiatal, feltörekvő produkciókat mutassanak be.

A fesztivált a világhírű trombitás, Erik Truffaz nyitja november 16-án kora este a Hangvillában. A francia-svájci zenész a poszt-bop, a modális, a fúziós, az elektronikus, a hip-hop, a rock, a pop és a globális népi hagyományok nu-jazz ötvözésének úttörője. Idén jelent meg Rollin' című albuma, amelyen 20. századi filmzenéket értelmez újra. Truffazt a Grammy-díjas gitáros, Bill Frisell követi: az amerikai zenész csaknem öt évtizede meghatározó alakja a nemzetközi rock-, pop- és dzsesszéletnek. Veszprémbe Tony Scherr bőgőssel és Kenny Wollesen dobossal érkezik. Manu Katché, az Elefántcsontpartról származó francia dzsesszdobos, zongorista, dalszerző kvartettével lép színpadra; a muzsikus mások mellett Stinggel, a Dire Straitsszel, a Bee Geeszel, Peter Gabriellel és Al Di Meolával játszott már együtt. A nyitónap zárókoncertjét a cseh Tygroo adja: a csapat hangzásának alapját a dob és a fúvós hangszerek adják, zenéjükben a dzsessz mellett a balkán funk és klezmer hiphop is megtalálható.

A második, pénteki napon lép színpadra a német Botticelli Baby, amelynek zenéjében a szving, a blues, a punk és a balkáni mulatós muzsika is megjelenik. Szintén november 17-én ad koncertet a post-bop, a soul-jazz és a hiphop elemeiből építkező japán trombitás-zeneszerző, Takuya Kuroda; a 4 Wheel Drive elnevezésű supergroup, amelyben Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson és Wolfgang Haffner játszik együtt; a Mitch and Mitch zenekar, a kilenctagú lengyel big band, amelynek muzsikájában a country és a western, a japán ballada, a latin mambó és a diszkó keveredik.

November 18-án szombaton ad koncertet a fesztiválon Jojo Mayer, a svájci származású doboslegenda, aki legújabb szólóprojektjével, a ME/MACHINE-nel érkezik. Először lép magyar közönség elé a brit énekesnő, Izo FitzRoy, akárcsak a Los Angeles-i Scary Pockets, amely a dalok funk-újragondolásával szerzett magának világhírnevet. Ezen a napon játszik továbbá a kilenctagú Horny Funk Brothers, amelyet a Tower of Power énekeseként ismertté vált Hubert Tubbs vezet. A funk-soul csapat erős groovokkal és izgalmas fúvós szekcióval érkezik.

A fesztivált vasárnap a kortárs brit funk-soul meghatározó produkciója, a New Mastersounds koncertje zárja.

Ami a magyar fellépőket illeti, a négy nap során színpadra lép az Antal Gábor Trió, a Bujdosó Trió, a Tálas Áron trió, a Parvaro, a SunMa, a Nagy Emma Quintet, a zip, valamint a zárónapon a Daveform Kvintett és a Kéknyúl.

Utóbbi, a Kéknyúl egyik alapítója, dobosa, Badics Márk a sajtótájékoztatón elmondta: a fesztiválon bemutatják nemrég vinylen megjelent lemezüket, a 2 Much 2 Soon című anyagot. "Kvintett felállásban fogunk játszani Veszprémben, az új lemez inkább elektronikus hangzású, Premecz Mátyás billentyűs a Hammond orgona mellett szintetizátorokon is játszik".

A Veszprém Jazz Fesztivál keretében a Hangvillában lesz látható Kleb Attila fotográfus kiállítása a dzsessz világsztárokat bemutató portréiból. Kleb Attila elmondta: csaknem tíz éve szervez dzsesszfesztiválokat, és a koncertek előtt a backstage-ben kialakított kis műteremben portrézza a világsztárokat. Ezúttal mintegy ötven fotója lesz látható a tárlaton.

A fesztivál programját Blasius basszusgitárok készítőinek kiállítása is színesíti.