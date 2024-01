– A tavalyi év sajátossága volt, hogy az Európa Kulturális Fővárosa-programból mi is kivettük a részünket, mert a Jutasi úti lakótelep kiemelt célterületként jelent meg az EKF programjai között is – mondta a közművelődési szakember. 2021 óta, három éven keresztül szerveztük az EKF-es programokat. Az egész a közösségfejlesztéssel indult a lakótelepen, amelynek a hozománya lett a Jutasi piknik. Nagyon színes volt a program, mint ahogyan a tavalyi nemzetiségi fesztivál is – tudtuk meg.

– Bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a Veszprémben működő nemzetiségeknek, amelyek vagy az anyaországukból hoztak fellépő művészeket, vagy az országon belülről – mondta Neveda Amália. – Nagyon színes és tartalmas két napot valósítottunk meg augusztus közepén.

Kiderült az is, hogy az Agóra egy multifunkcionális prezentációs eszközt is kapott, amely mozifilmek vetítésére is alkalmas. Ehhez kapcsolódóan programokat is szerveztek, rendezőkkel és színészekkel beszélgettek a szervezők, és az Agóra filmklubja erre a folyamatra épült rá. Ám az EKF-en túl is tartottak rendezvényeket.

Az említett filmklub mellett számtalan civil szervezet és egyesület tartja foglalkozásait az intézményben. Van Ricsi bácsi játszóháza csakúgy, mint színháztermi programok, iskolai gálaműsorok, tanfolyamok és képzések. Nyáron 11 tábort szerveztek 186 gyermek részvételével. A Táborállás parkban is rendeztek programokat, és szeptemberben átadták a megújult helyszínt, amelynek az első rendezvénye már a piknik volt.

– Még egy gondolat 2023 kapcsán: több rendezvénynél az Agóra nem szervezőként, hanem befogadó helyszínként szerepelt – fogalmazott. Így mutatták be az Agórában például Bereményi Géza Apacsok című darabját. De náluk is volt pár előadás a táncfesztiválból, vagy az angol nyelvű drámafesztiválból, amelyet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervez.

Szerinte ez a kultúra lényege. Az, hogy egy önszerveződő csoport, amely kezdetben kap egy kis segítséget, a végére önállóan is működni képes, mindenféle támogatás nélkül. Ilyen náluk a Paracord műhely is, amely tavaly egy évig önállóan működött, és idén megint folytatódik.

Beszélgetésünk óta sem állt meg az élet, hiszen január 22-én, a magyar kultúra napján Pannonhalmán átvehették a Minősített Közművelődési Intézmény címet, immár második alkalommal.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ ismét elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény címet, amit a Magyar Kultúra Napján vehettek át

Forrás: Agóra Veszprém Kulturális Központ / Facebook

Ez az elismerés azt jelenti, hogy a kulturális intézmény a megadott szempontok alapján dolgozik, átgondolja tevékenységét. A pályázatot minden évben a minisztérium írja ki, és az intézmény feladata azt elkészíteni. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy 100 oldalas dokumentumban jellemezni kell a vezetést, az emberi erőforrást, a menedzsmentet, a stratégiát. Az idei év volt az első, amikor a címet elnyerő pályázók 500 ezer forintban részesültek a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól.