Hímzett párnák, terítők, keszkenők, de különböző népi motívumokkal díszített táskák is láthatók a városi könyvtár Krúdy Műhelyének legújabb kiállításán. A munkákat az intézményben működő hímzőkör tagjai készítették.

Garainé Kisbej Ágnes vezetésével 2012-től már működött korábban is egy kézimunkakör a könyvtárban, ám az a koronavírus-járvány miatt megszűnt. A közelmúltban viszont a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott szakköri program révén újra elindulhatott.

– A 2021-es év végén keresték meg könyvárunkat az ötlettel, hogy hímzőszakkört indítsunk Várpalotán. Egyik munkatársam, Molnárné Csizmadia Jolán vállalta el a társaság vezetését, amely azóta is sikeresen működik. Régi tervünk volt, hogy egy kiállítás keretében mutassuk be a hímzőkör tagjainak munkáit, a könyvtár felújítása során kialakított Krúdy Műhelyben most erre lehetőség is nyílt – mondta el Budai László, a városi könyvtár vezetője.

A február végéig látható tárlaton megtalálhatók keresztszemes technikával, lapos, illetve szűcshímzéssel készült tárgyak, de azsúrozott alkotásokat is meg lehet csodálni a kiállított anyagban, amely többségében a Békés vármegyei motívumokat mutatja be.

A jelenleg hét főt számláló, ám folyamatosan új tagokat toborzó hímzőkör tagjai két-háromhetente gyűlnek össze a városi könyvtárban, ahol mindig jó hangulatban telnek a foglalkozások. A sok közös téma – köztük az olvasás, utazás, színház, zene – mellett természetesen az új kézimunkaötletek is rendszeresen napirendre kerülnek – tudtuk meg a helyszínen Molnárné Csizmadia Jolántól, aki a megnyitón egyesével mutatta be a szakkör tagjait, s méltatta alkotásaikat.

A könyvtárban tartott rendezvényen a Krúdy Hímzőkör mellett egy másik, nemrég alakult művészeti csoport is bemutatkozott a közönségnek. A kiállító alkotókat is soraiban tudó Rózsakút Népdalkör tagjai egy népdalcsokorral örvendeztették meg az érdeklődő közönséget.