A 12. G diákjainak tűzte fel Paksa Milán osztályfőnök az érettségi vizsgát és a középiskolai tanulmányok végét jelző szalagot. Fotó: Gyarmati László

Az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegységében idén azért egy osztály ballag, mert a technikusképzés résztvevői az oktatási törvény változása miatt az ötödik évfolyam végén vesznek ünnepélyesen búcsút az iskolájuktól.

Csizmazia Csaba intézményegység-vezető köszöntőjében kiemelte, hogy a tanár a világ legfontosabb dolgát teszi, a jövőt építi, a jövő generációját neveli. Ezt próbálják tenni a Bánkiban is a legjobb tudásuk szerint. Versenyeket szerveznek, versenyekre viszik a diákokat, igyekeznek kinyitni a szemüket a világra, felkelteni az igényüket a jóra, a szépre. Csizmazia Csaba köszönetet mondott a tanároknak, akik segítették idáig eljutni a diákokat. Hozzátette, hogy ő maga is szívesen megy be órát tartani, ugyanis a diákok érdeklődők, figyelnek. Sokan már felnőttkorba léptek, és átérzik az azzal járó felelősséget is.

Az alsóbb évfolyamok nevében a 11. G osztályos Patasics Dóra fogalmazta meg gondolatait.