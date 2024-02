A Wass Albert-felolvasómaraton húsz éve Debrecenből indult. A programnak köszönhetően szerte a Kárpát-medencében és a tengerentúlon egyszerre hangzanak fel Wass Albert szavai. A 13. pápai alkalmat több civil szervezet is támogatja közreműködésével. A felolvasások mellett a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói és az Allegro AMI népzenekar is színesíti a programot. Aki tevékenyen csatlakozna a programhoz, tehát vállal felolvasást, február 19-ig van lehetősége jelentkezni. A regisztrációnál a név és az elérhetőségek mellett fel kell tüntetni az előadni kívánt mű címét is. A program előreláthatólag két ötven perces blokkból áll majd, egy 15 perces szünetel. A rendezvény helyszíne az Edvy malom fogadó lesz, a belépés mindenki számára ingyenes.