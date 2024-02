Magáról a helyről több ismertetés is fennmaradt. Az Eremos feliratú házban Ify házvezetőnője élt, a Názáretben voltak a vendégszobák és egy barkácsműhely. Az Animálban éltek a házi- és haszonállatok (baromfi, disznó), a Nektár pedig nyári lakként funkcio­nált, amelynek falát versek, érdekes feljegyzések, oklevelek díszítették. Maga a főépület kápolnaként és téli lakként szolgált. A feljegyzések nagy része említi még Ify tudományos érdeklődését, különféle magángyűjteményeit (régi pénzek, könyvek, ereklyék, kőzetek) és természetesen azt, hogy a hegyen is harmóniumkészítéssel és órajavítással foglalkozott.

Fontos kérdés viszont, hogy miképpen alakultak emberi kapcsolatai, barátságai. Valóban teljes magányban, remeteként élt-e, vagy megmaradt kapcsolata a külvilággal? A szóbeli és írásbeli visszaemlékezések nagy része említi, hogy kirándulók, táborozó gyerekek, túrázók, egykori cserkészek, fonyódi hívei gyakran felkeresték. Ify Lajos szállást biztosított a hozzá érkezőknek. Az emmausi lak leírását Angster Mária – aki családjával többször megfordult vendégként Ifynél – is megerősíti feljegyzésében: „A Szent György-hegyen meg-meglátogattuk. Apánkkal mindig álltunk egy kicsit a bejárat melletti keresztnél, melynek felirata: Ludovicus, memento mori! Lajos bácsi nekünk, gyerekeknek is megmutatta gyűjteményét, melyet az Emmaus nevű épület egyik részében állított ki. Virultunk azon, hogy minden épületnek latin nevet adott. A lakóépület: Nazaret. A baromfiaknak szánt építmény nevét „Barátaink”-ra lehetett fordítani. A tágas baromfiudvart fölülről drótháló védte, merthogy a bazaltsziklák közül könnyen lecsaptak a ragadozó madarak. Mint az egyházzene elkötelezettje, gyűjtötte a Szent Cecília-ábrázolásokat, kvalitástól függetlenül. Rengeteg harmóniuma nem gyűjtött darab volt, hanem saját készítésű. A környék népe szerette. Halászok vittek el neki egy, a Balatonban talált középkori harangocskát. Gyűjtőkörébe tartozott minden Szent György-kép és -szobor. Fészekgyűjteményének a lényegét akkor nem értettem. Ma már talán nincs is, aki elmagyarázná.”

De a hétköznapi látogatókon kívül jelesebb vendégei is akadtak Ify Lajosnak, főképpen az 1950-es évek kezdetén. Mécs Lászlóhoz fűződő barátsága nem szűnt meg remeteléte idején sem. Kapcsolatukról informatív adatokat tudhatunk meg a Mécs László és társa ügyében nyitott államvédelmi vizsgálati dosszié­ból. Ugyanis Mécs 1950 júniusától 1950 novemberéig Ify Lajosnál lakott. Kihallgatási jegyzőkönyvében több helyütt is szerepel az a vádpont, miszerint a Szent György-hegyen demokráciaellenes verseket írt, demokráciaellenes összejöveteleket tartott. Mécs a többször előkerülő vádpontot szinte minden esetben tagadta. Végül 1953 augusztusában tartóztatták le Pannonhalmán okirat-hamisítás vádjával, valamint kéziratos verseinek terjesztése miatt. Tíz év börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban rehabilitálták. A perig vezető vizsgálat során számos egyházi személyt bevontak, így Ify Lajos személyére is vizsgálatot kértek 1953-ban.

Az 1950-es évek legsötétebb diktatúrájának éveiben is meghatározó beszélgetések, találkozások zajlottak az Emmaus-kápolnánál. Az utolsó híradás Ifyről 1967 szeptemberében, halála kapcsán olvasható. A meglehetősen szűkszavú körlevél néhány mondatban összegzi tevékenységét, az egyház búcsúzik halottjától. Temetéséről azonban hosszabb ügynöki jelentés készült, mely szintén utalt az elvonulás politikai okaira, valamint kiviláglik belőle az is, hogy a vidék egyházi vezetőinek, plébánosainak szinte mindegyike ott volt a temetésen. Ify Lajos az Emmaus-kápolna kertjében alussza örök álmát, a mellette lévő nyughelyeken egykori házvezetőnői, Luka Anna és Kozma Jánosné sírjai találhatók.

Ify Lajos egykori legendás hajléka mára már az enyészeté, ikonikus tornya ledőlt, az épületegyüttes folyamatosan pusztul. Bögös András keszthelyi építész ezért is döntött úgy néhány évvel ezelőtt, hogy építészetileg feltárja az egész helyszínt. Az igen részletes virtuális tervek elkészültek, már csak arra várnak, hogy valami csoda folytán valaki megvalósítsa azokat. Ebben az esetben valóban a remény hal meg utoljára…

Kovács Emőke