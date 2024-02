Az argentin tenorlegenda, José Cura ad koncertet Fotó: archív

José Cura napjaink egyik legtöbbet foglalkoztatott művésze, aki pályafutása során fellépett az összes jelentősebb operaszínpadon, többek között Torinóban, Londonban, Párizsban, Rómában, Prágában és Bécsben is. Legemlékezetesebb alakítását 1997-ben a Berlini Filharmonikusokkal és Claudio Abbadóval Verdi Otellójaként nyújtotta, de Saint-Saëns Sámsonjaként is beírta magát az operatörténelembe.

A negyedik tenorként és a 21. század operacsillagaként is emlegetett Cura több, mint operasztár: érzékeny és sokoldalú művész, aki egyszerre vezényel és énekel mind koncerteken, mind lemezfelvételeken, de zeneszerzőként és rendezőként is jelentős, sőt fotóművészként és divattervezőként is kifejezi magát.

Július 17-én régi barátként, a fesztivál meghatározó művészeként lép színpadra Veszprémben. Neve összeforrt a VeszprémFesttel: 2004-ben az akkor 42 éves művész máig emlékezetes fellépésével indult a fesztivál, amelyet ezt követően 2010-ben és 2018-ban is megtisztelt jelenlétével.

Cura kifejezetten a História Kert közönségének összeállított, Argentin dalok és olasz áriák című programjával készül negyedik VeszprémFest előadására, amelyben Bizják Dóra (zongora), Barbora Kubíková (gitár), Pasztircsák Polina (szoprán) és az alkalomra szimfonikus zenekarrá bővülő veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar is közreműködik, művészeti vezető: Kováts Péter. A koncerten Mario De Rose karmester vezényel.

– A VeszprémFesttel közös 20. évfordulóm alkalmából olyan műsort állítottam össze, amelynek első felében hazám zenéjét mutathatom be a közönségnek. A program szülőföldem dalainak meghitt kamarahangzásából indulva építkezik, hogy aztán az operairodalom nagy áriáiból és duettjeiből álló grandiózus repertoárral teljesedjen ki – mondta José Cura.

A História Kertben elhangzó előadásban Piazzola, Carlos Guastavino- és Alberto Ginastera-átiratok mellett Verdi- és Puccini-operák, köztük a Nabucco, a Végzet hatalma, a Tosca, a Rigoletto és az Otello áriái közül is válogat.

A VeszprémFest ötnapos programjának részeként José Cura mellett színpadra lép a Milky Chance, Paloma Faith, Gregory Porter, a Toto, valamint Snétberger Ferenc, aki három nap három különböző műsort ad elő.