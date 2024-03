A megjelent tanulókat Kerpel Péter tagozatvezető köszöntötte, aki elmondta, a képzőművészetis diákok annyi szép munkát készítenek a tanév során, hogy amikor a félévi értékeléskor összegyűjtik a legjobban sikerült alkotásokat, a díszterem kicsinek bizonyul, így a munkák egy részét a folyosógalérián állítják ki.

A tárlaton az alsóbb és a felsőbb évesek is bemutatkoznak

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– A tárlat gerincét a 11. és 12. évfolyamosok plakátjai alkotják, azok, amelyeket a várpalotai gyermekvédelmi szervezet pályázatára készítettek. Általában analóg formában elkészített és digitálisan továbbfejlesztett munkákról van szó, amelyek nagyon izgalmasan mutatják be, hogy a gyerekek miben érdemelnek odafigyelést, védelmet, szeretetet, gondoskodást. A plakátok mellett a korábban megszokott témákból és technikákból (akvarell, ceruza, tus, toll) is látható egy-egy mű. Tanulmány­rajzokkal, projektmunkákkal, nyomatokkal találkozunk, de akadnak igényesen elkészített szorgalmi feladatok is, melyeket otthon, szabadidejükben alkottak meg a gyerekek. Ezek azért izgalmasak, mert a saját világukat mutatják meg.