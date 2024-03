– Általában fejben áll össze az első versszak, aztán azt leírom, és sokszor könnyen jön a folytatás, de előfordul, hogy javítom, átköltöm, amit először a papírra leírtam – mondta el Borbándy Ákos harmadikos tanuló. Zirci nagymamájánál beszélgettünk vele és szüleivel annak kapcsán, hogy istenes verset írt 9 évesen húsvétra Ákos, a szenteste született veszprém-kádártai kisfiú. Az istenes versben a hit és a lírai kifejezés találkozik, így tartják. Ákosnál leginkább a háláról szól, aminek családjában gyakran hangot adnak. Ez is hathatott rá.

Csoki és Füge társaságában a veszprém-kádártai 9 éves Borbándy Ákos. A család kutyáiról is írt már verset

Fotó: családi

Köszönetet mondok Istennek. / Hálám felér a magas égig. / Köszönetem pedig elér a lelkem lelkéig. / És rájöttem, hogy legfontosabb az életemben, hogy mit tegyek. / Hogy köszönetet mondjak az Istennek!

– így szerepel az egyik versszakban.

Borbándy Ákos december 24-én született. A felnőttek meséltek neki arról, szentestéhez milyen hagyományaink kötődnek, miért tartjuk fontosnak ezt a napot, Jézus születését. Hívő családban nevelkedik, komoly gondolatai vannak Istenről.

Egy éve kezdett egy külön füzetbe – amit gyakran magánál tart – verseket írni. Már kis verses csapatot is szervezett barátaival, osztálytársaival: felolvassa nekik saját verseit, és előfordul, hogy együtt gyűjtenek rímeket, állítanak össze versszakokat, például a Mikulásról. Iskolatársai is kedvet kaptak ehhez a műfajhoz.

Gitározni tanul és dallamos verseket ír Borbándy Ákos

Fotó: családi

Kezdetben állatkerti állatok adtak témát Ákosnak, például a sorai révén megszólal Maki. Két mudi kutyájukról, Fügéről és Csokiról is született már költeménye. Nekünk is felolvasta pár első zsengéjét. Azt rögtön észrevettük – akkor is, ha nem vagyunk szakértői a költészetnek –, hogy korához képest hamar ráérzett a lényegre, a ritmusosságra, amit ő inkább dallamosságnak nevez. Nem véletlen, hiszen a gitározást is könnyen, szívesen tanulja. Már maga szerzett egy dalt, aminek egyelőre nincs szövege, de tanára lejegyezte, lekottázta.

Borbándy Ákos felolvasott nekünk néhányat saját költeményei közül, a füzetből, amibe verseit gyűjti

Fotó: családi

Ákos nagyon élvezi, ha verset költhet, akkor, amikor ez nem kötelező feladat – ezt is bevallotta. Szülei, nagyszülei bátorítják, hogy bontakoztassa ki magát abban, amihez kedve van és tehetsége mutatkozik.

– Mintha sosem fáradhatna el a kezem versírás közben – mondta Áki, aki régész, paleontológus vagy költő szeretne lenni. Most így véli. Kíváncsi fiúcska, sokféle téma érdekli, a dinókat is kedveli, így azokról is van persze már verse. Egyikben szerepel Tata, egy másikban Florida, messzire elkalandoznak gondolatai. Nem számolja a magánhangzókat – állítja –, csak úgy magától jönnek neki sokszor a sorok, a rímek egymás után. Biztosan az is ötleteket adott neki, hogy két bátyja van, és hallja, látja, ők miről tanulnak. A három fiútesó közel áll egymáshoz. Mindegyiküknek van olyan hobbija, amiben jól érzi magát. Kristóf 16 éves, lelkes horgász, természetimádó. Andris 14 éves, gitározik, versenyszerűen kosarazik.