A Csengő-hegyi kilátó Alsó- és Felsőpere között

Fotó: Mészöly János/olvasó

3. Kilátó és gesztenyefasor Alsó- és Felsőpere közt

Idén sietős a virágzás a kertekben, így kirándulásaink során a Bakonyban, a falvakban szebbé teszik a látványt az almafák és korán szirmot bontott az orgona, a gesztenyefa is. Ezért mostanában siessenek a gesztenyefasorhoz Felső- és Alsópere közt. Olaszfaluból Bakonynána felé tartva láthatják ezt a csodát, ami most igazán szép. Itt van a közelben a Csengő-hegyi kilátó. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. ajánlója szerint az Alsópere-Bakonynána elágazóig közelíthető meg járművel, azt követően gyalogosan vagy kerékpárral érhetjük el a kilátót. A turistautak közül itt halad el a piros sáv és a kék T jelzés is. A 11,6 méter magas kilátó 6 méter magas pihenőszintjéről remek panoráma tárul elénk a magas-bakonyi csúcsokra és a környező kisebb falvakra. Nyugati irányban az Ámos-hegy és a Papod-hegy is látható.