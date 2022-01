Az esztendő utolsó versenyeiről Janku Ferenc klubelnök számolt be lapunknak. Idén Egerben rendezték meg a birkózók Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságát (MEFOB), amelyen 125 fő in- dult. A veszprémi centrumo- sokat Kovács Gergő és az edzőként is tevékenykedő Schvarcinger Zsolt képviselte. Mindkét sportoló a Pannon Egyetem hallgatója és először szerepelt a rangos versenyen. Bemutatkozásuk remekül sikerült, hiszen Schvar­cinger Zsolt 90 kilogrammban harmadik, Kovács Gergő 80 kg-ban szintén a harmadik helyen zárta az országos bajnokságot.



A szumósoknál minden korosztály küzdőtérre, azaz dohjóra lépett. Az U14-es és U18-as korosztály országos bajnokságon, az U16, U21 és a felnőttmezőny Európa-bajnoki válogatón küzdött a címekért. A gyermek és a legkisebb utánpótlás-korosztály, az U12-esek felkészülési versenyen voltak Szigetszentmiklóson.



A veszprémiek közül két újonc is bemutatkozott. Huszár Regina birkózóként már sokszor bizonyította rátermettségét. Erő, állóképesség és dinamika tekintetében remekül helytállt, kizárólag a rutin hiánya miatt csúszott le a dobogó tetejéről és szerzett így ezüst­érmet. Rendkívül szoros mérkőzéseket vívott Regina olyan vetélytársakkal, akik országos bajnoki címmel, illetve Európa-bajnoki érmekkel rendelkeznek, így az edzők teljesen biztosak abban, hogy pár verseny elteltével bajnokként ünnepelhetik versenyzőjüket.



Mészáros Tibor amerikai fociból nyergelt át a szumósokhoz és hat pazar mérkőzés után állhatott a dobogó tetejére. Tibor remek állóképességgel rendelkezik, hiszen amerikaifocistaként rengeteget fut, azonban őt is meglepte, hogy ez a szumóhoz nagyon kevés, mivel a belharc heve teljesen felőrli az állóképességet, így neki ezen kell még dolgoznia. Mindkét versenyző eredményére rendkívül büszke a szakvezetés.



A Centrum SE csapata összesen 19 érmet szerzett, kilenc arany-, öt ezüst-, illetve öt bronzérem született.



Az eredmények, gyermekkorosztály: Nagy Dominik első, Csejtei Kincső harmadik hely.



U12-es korosztályban: Csejtei Zoárd, Sulyok Csanád, Szalay Adrián első, Tóth Krisztán második hely.

U-14-es korosztályban: országos bajnoki címet szerzett Csejtei Krisztofer, második lett Szalay Adrián és harmadik helyen zárt Csejtei Zoárd és Kék Milán.

U16-os korosztályban: Márkus Roland megnyerte a válogatót, míg Jámbor Kristóf második, illetve Huszár Regina harmadik helyen végzett.

U18-as korosztályban: országos bajnokit zsebelt be Márkus Roland és Jámbor Kristóf, Huszár Regina pedig a második helyen zárt.

A felnőtteknél: Mészáros Tibor a 115 kg felettiek között megszerezte a bajnoki címet.



Open kategóriában: Mészáros Tibor a második helyen zárta a versenyt.



Az alapozás január 10-ig tart. Január 23-án az év egyik legkeményebb versenye következik, az Érd Kupa. A nemzetközi megmérettetés kiemelt kvalifikációs verseny az Eb-k­re és a világjátékokra.