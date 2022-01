A Telekom Veszprém pont nélkül tért haza Flensburgból, 30-27-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája 10. fordulójában. A fiaskó után a bakonyiak visszacsúsztak a tabellán a harmadik helyre. A Paris Saint-Germain (PSG) és a Barca ugyanis 28-28-as döntetlennel zárt, így most három 12 pontos csapat van a B jelű csoportban. A nyolcast továbbra is a Kielce vezeti 14 ponttal.

A vereség azért is kellemetlen, mert a tavasszal a PSG és a Barca ellen idegenben kell pályára lépnie a veszprémieknek, és egy esetleges pontszerzéssel, vagy győzelemmel most lépéselőnybe kerülhettek volna legfőbb riválisaival szemben. Ráadásul ezeken túl még a listavezető Kielcével és a Portóval is össze kell majd mérnie erejét a Telekomnak a hátralévő négy fordulóban. Mindezek izgalmas és érdekes tavaszt vetítenek elénk.

Visszatérve a flensburgi vendégjátékra, Momir Ilics vezetőedző nemtetszésének adott hangot több szempontból is. Úgy fogalmazott, az első percben mutatott játék rendben volt, azonban ezt követően sem a hozzáállással, sem a fegyelmezettséggel nem lehetett elégedett. Kiemelte, hogy hét gólról visszakapaszkodtak, ám a végén a kapkodó, elsietett megoldások és Buric kapus remek védései megakadályozták őket a pontszerzésben.

Vasárnap még egy találkozó vár a Telekom Veszprémre, a magyar bajnokságban a NEKA-t fogadja 15.30 órakor.

A balatonboglári különítmény hétről hétre egyre jobb teljesítményt nyújt Sótonyi László vezetőedző irányításával. A NEKA jelenleg hat győzelemmel és öt vereséggel a tabella ötödik helyét foglalja el, és kijelenthetjük, hogy az évad egyik meglepetéscsapata. Legutóbb például a Fejér-B.Á.L. Veszprémet is megleckéztette az arénában (29-32). Ettől függetlenül persze a papírforma a Telekom Veszprém mellett szól.