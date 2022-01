VKK–Bp. Honvéd 78-79 (22-20, 22-20, 17-23, 17-16)

Veszprém, 260 néző. V.: Hervay, Horváth A., Benedek. Veszprém KK: Füzi 5/3, Dancsecs 19/15, Tóth 11, Szabó 14/3, Glatz 7/3. Csere: Horváth 14/6, Szeifert 3/3, Birkás 5/3. Edző: Zeljko Lukajic és Naményi Márk.

Bp. Honvéd: Tanoh Dez 14/6, Takács 15/12, Kovács 31/21, Mijovic 8/3, Völgyi 5. Cserék: Wirth, Tarján 6, Kopácsi. Edző: Baksa Szabolcs.

Az újonnan kinevezett szerb vezetőedző, Zeljko Lukajic adminisztrációs okokból még nem vezetőedzőként foglalt helyet a veszprémi kispadon, ezért hivatalosan Naményi Márk meccselt a listavezető ellen. A vendégeket a tavaly még a bakonyiakat irányító Baksa Szabolcs vezette.

Jól kezdett a VKK, 12-6-ra meglépett, időt is kértek a vendégek. A Honvéd 8-0-s szériával fordított, azonban Glatz hármasával újra egyenlő volt. A negyed végén a VKK ment elöl (22-20).

A szintén exveszprémi Kovács Soma triplájával indult a második felvonás. Szívósan tapadtak egymásra a küzdő felek, nagy előnyre egyik fél sem tudott szert tenni (33-30). Természetesen a Honvéd nem hagyta magát (37-38), Dancsecs harmadik hármasa és Glatz tempója után viszont már hattal ment a VKK (44-38). A játékrész végére négy pont maradt az előnyből.

Szünet után négy perc alatt fordult a kocka (49-53). Szép és gyors megoldások után zárkózott a Veszprém (61-63).

A záró játékban is a Honvéd ment elöl, a nézők tövig rágták a körmüket. Izgalmasan alakult minden pillanat, a hazai szurkolók várták az újabb fordulatot. Sajnos azonban hiába buzdították lelkesen övéiket, mert Tanoh triplája után kialakult az eddigi legnagyobb különbség (72-79). Több mint egy percig egyik fél sem talált be, majd Horváth Á. hintett egy triplát (75-79). Még mindig volt remény. Aztán Dancsecs hármasa következett, a Honvéd nem tudott élni a lehetőségeivel. Az utolsó másodpercekben azonban nem sikerült begyötörni a győztes kosarat, így a Honvéd fontos sikert ért el.

Naményi Márk: – Tíz napja vagyunk együtt az új edzővel, és az, amit ma a fiúk letettek az asztalra, jól nézett ki. Nyilván sokat kell még dolgoznunk, de a tény, hogy tíz nap edzés után meg tudtuk szorongatni a Honvédot, azt jelzi, jó úton járunk. A célunk az, hogy a rájátszásra minél jobb formába lendüljünk.