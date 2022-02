A Bajnokok Ligájából még három tavaszi forduló maradt, amely különösen fontos a veszprémiek számára. A Telekom az előző héten – sokak meglepetésére – csak döntetlent ért el az FC Porto ellen hazai pályán (28-28). Momir Ilics vezetőedző akkor arról beszélt, februárban sok csapat küzd azzal, hogy az Euró­pa-bajnokságról visszatérő játékosok más-más fizikai állapotban és motivációval érkeznek vissza, és kell néhány hét, hogy mindenki visszarázódjon a klubjában a mun­- kába.

Remélhetőleg már mindenkinek sikerült visszazökkennie, kihevernie az Eb viszontagságait, hiszen az évad egyik legkeményebb összecsapása következik. Ha csak a tabellát nézzük, nincs nagy különbség a házigazda Barca és a Telekom között. A katalánok a második helyen állnak a tabellán, hat sikerrel, két döntetlennel és három vereséggel, amely 14 pontot jelent számukra. A bakonyiak szintén hatszor nyertek, egyszer ikszeltek és négyszer hagyták el vesztesen a pályát, így most 13 pontnál járnak.

A címvédő Barca otthonában sosem könnyű játszani, azonban az némi reményt adhat a veszprémieknek, hogy ősszel hat év után először kapott ki hazai pályán a katalán együttes. Akkor a lengyel Kielce, amely egyébként vezeti a csoportot, 32-30-ra gyűrte le Meméket. Ráadásul Carlos Ortega tanítványai alulmaradtak Kielcében is (29-27), sőt ugye Veszprémben is (29-28). Ezeken túl nem bírtak a Portóval (33-33), és a Paris Saint- Germain otthonában is kiegyeztek döntetlenben (28-28).

A Veszprém ugyan ősszel nagy bravúrral felülmúlta a katalánokat, sőt két vállra fektette a másik nagyágyút, a PSG-t is (34-31), azonban sokat rontott a helyzetén, hogy kikapott Bukarestben (31-29) és a HC Motor otthonában is (29-27). Ezzel a négy ponttal most a csoport élén állna, s nem kellene azon aggódni, hogy a hátralévő három ütközetből vajon sikerül-e pontot szerezni, s ha igen, akkor mennyit. Bár matematikailag még a negyedik helynél is hátrébb csúszhat egy kellemetlen szériába belefutva az Ilics-­legénység, azonban a papírformát tekintve leginkább épp a negyedik pozíció megszerzése tűnik a legvalószínűbbnek. Ez pedig azt jelentené, hogy a nyolc közé jutásért a másik nyolcas ötödikje következhet, amely az Elverum vagy a PPD Zagreb lehet.

A találkozót ma 18.45 órakor rendezik a barcelonai Palau Blaugranában.