Lauge csodálatos akcióval vette be Alilovic kapuját, azonban Bodó még mindig nem tekintette lefutottnak a meccset (57. perc: 26-27). Passzívig játszott a Veszprém, Jahija bombázott az utolsó passznál a kapuba, 26-28. Mackovsek átlövését Cupara fogta, a kipattanó után ismét Bodó volt a gólszerző, 27-28.

Rosta követett el buta hibát, Lauge átadásába lábbal nyúlt bele egy perccel a vége előtt, így megkapta harmadik két percét és végleg kiállt. Jahija befutása után 27-29-re alakult az állás. A végén Cupara védte Bombac löketét, eközben Sipos fültövön vágta az irányítót. A két veszprémi játékvezető kivideózta az esetet és piroslapot adott a veszprémi játékosnak. Harminckét másodperc maradt.

Nenadics még bevágott egyet, így 27-30-ra nyert a Telekom Veszprém. Vasárnap jöhet a veszprémi házidöntő!

Momir Ilics: – Ahogy korábban is már gyakran előfordult, most is jobban játszottunk a második félidőben, főleg védekezésben. Álltuk a sarat, segítették egymást a játékosok, ami védésekhez vezetett a kapuban. Az első félidőben idegesek voltunk és túl sok helyet hagytunk Dejan Bombacnak védekezésben, ezen próbáltunk javítani a szünetben. Sikerült, ott vagyunk a döntőben és ez a lényeg.

Juan Carlos Pastor: – A játékosaink mindent kiadtak magukból, végig harcolták a mérkőzést. A végén is vissza tudtunk jönni a meccsbe, de a kiállítások eldöntötték ezt az elődöntőt. Mostantól az a cél, hogy regenerálódjunk a vasárnapi bronzcsatára, helyre rakjuk a játékosokat, ám sérülés miatt Matej Gaber valószínűleg így sem lesz bevethető.