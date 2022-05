Öt győzelem után döntetlent játszott az FC Ajka a labdarúgó második vonalban. A hétfő esti mérkőzésen is születhetett volna ajkai siker, hiszen a Veszprém megyei zöld-fehérek jobbak voltak, mint a vendég Diósgyőri VTK, de a stadionba kilátogató szép számú, lelkes közönség így sem volt szomorú.

Nem úgy a miskolciak, akik ezzel a döntetlennel utolsó, halvány reményüket is elveszítették a feljutásra. Ebben az évben a bajnok Vasas mellett a Kecskemét válthat osztályt.

– Helytállt a csapat, ezúttal sem vallottunk szégyent. Sőt, még kis hiányérzetem is van, hiszen előttünk adódtak a nagyobb helyzetek a meccs során. Tudtuk, hogy ellenfelünknek nem szabad nagyobb területet hagynunk, mert gyors, jól kontrázó csapatról van szó. Ezt sikerült megoldanunk, nem igazán volt lehetősége a DVTK-nak. NB II.-es szinten ez egy remek iramú találkozó volt, büszke vagyok, hogy álltuk a sarat az élmezőnyhöz tartozó Diósgyőrrel szemben – fogalmazott a 0-0-ra végződött bajnokit követően Kis Károly, az ajkaiak mestere. A miskolci szakvezető Dragan Vukmir úgy látta, hogy mindkét csapat a győzelemre hajtott, küzdött a három pont megszerzéséért és ehhez mindkét oldalon meg is voltak a lehetőségek. – Nem teljesítettünk jól, így az egy pontnak is örülni kell – jegyezte meg.

Az ajkaiak az utolsó fordulóban Csákvárra utaznak, ahol a házigazdának, ahogy mondani szokás, még „meleg a pite”. A Fejér megyei alakulat a 16. helyen tanyázik 40 ponttal, mögötte pedig a következő a sorrend: 17. Békéscsaba 39, 18. Szolnok 38, 19. III. Ker. TVE 37, 20. Budaörs 37. A felsorolt öt együttesből három búcsúzik, a következő szezonban az NB III.-ban szerepel.

Ami az FC Ajkát illeti, Heffler Tiborék legfeljebb egy helyet csúszhatnak vissza vereség esetén, egy sikerrel viszont akár hármat is léphetnek előre. Utóbbihoz az kell, hogy a Soroksár–ETO FC Győr–Haladás hármas vereséget szenvedjen, sőt még a gólkülönbségen is jócskán szükséges lenne javítani. A 38., utolsó forduló programja, vasárnap, 15.30: Vasas–Soroksár, 18.00: Békéscsaba–III.Ker. TVE, Csákvár–FC Ajka, Siófok–Budaörs, Kecskemét–Szentlőrinc, Szolnok–Haladás, Pécs–Tiszakécske, ETO FC Győr–Dorog, Nyíregyháza–Szeged, DVTK–Budafok.