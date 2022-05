A Péti MTE és az Úrkút SK jutott be labdarúgó Veszprém megyei kupa idei döntőjébe.

Utóbbi címvédőként szerepel, a tavalyi fináléban nagy csatában győzte le a Tihanyt Balatonalmádiban. Az úrkútiak abban a szezonban a bajnokságban nem szerepeltek kiemelkedően (legalábbis magukhoz képest, negyedikek lettek), idén viszont igazi diadalmenetet mutatott be a csapat a megye I-ben.

Garai Péter legénysége veretlenül szerezte meg az aranyérmet, 163 lőtt gól mellett mindössze 12 találatot kapva.

A megyei kupában sem lazított a társaság, amely tavaly augusztusban egy 12-0-s sikerrel kezdte a sorozatot, az ellenfél a megye III-as Marcalgergelyi volt. A folytatásban az úrkútiak 5-1 arányban bizonyultak jobbnak a Tihany-Balatonszőlősnél (megye II), 9-0-ra verték a Magyarpolányt (megye I), 7-1-re a Mezőlakot (megye III), a Fűzfői AK nem állt ki ellenük, végül Balatonszepezden (megye III) vívták ki a döntőbe kerülést egy könnyed sikerrel (11-2).

A Péti MTE szintén jó szezont teljesített, a bajnoki harmadik hely remek eredmény az együttestől. A megyei kupában a pétfürdőiek Kolontáron (megye III) kezdték a menetelést (6-1), aztán Kislődön (megye III) nyertek 4-0-ra, majd a Balatonakalit (megye III) ejtették ki szintén idegenben (3-0).

A folytatásban a megye II-es Ugodot fektették két vállra, 0-2-es hátrányból felállva 4-2-re diadalmaskodtak. Az elődöntőben vívták aztán a legszorosabb csatát, 3-3-as döntetlen után büntetőkkel voltak jobbak a megye I-es Devecsernél.

A bajnokságban az Úrkút mindkét alkalommal két vállra fektette a Péti MTE csapatát, az ősszel Pétfürdőn, idén márciusban hazai környezetben egyaránt 3-0-ra nyertek Kovács Gáborék.

– Természetesen szeretnénk a kupát is megnyerni. A szezon végén már nem könnyű motiválni a játékosokat, de biztos vagyok benne, hogy a Pét felszívja magát. Jó csapatról van szó, amely nem véletlenül lett bronzérmes a bajnokságban. Szoros küzdelmet várok, egy meccsen bármi megtörténhet, az a legfontosabb, hogy megfelelően koncentráljunk, és akkor lesz esélyünk a sikerre – nyilatkozta lapunknak Garai Péter, a címvédő Úrkút SK szakvezetője.

A finálé szerdán 18 órakor kezdődik, a helyszín Ajka lesz. A város stadionjában nem először rendeznek döntőt ebben a sorozatban.