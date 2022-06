A veszprémiek tavaly novemberben bejelentették, hogy a következő szezontól csatlakozik csapatukhoz a francia-szerb Dragan Pesmalbek, a szerb válogatottat erősítő beállós a Nantes-ból érkezik. Jön Mikita Vajlupau, a Meskov Breszt jobbszélsője, valamint az egyiptomi balátlövő, Jehia el-Dera (Zamalek). Fazekas Gergő, a Fejér-B.Á.L. Veszprém fiatal irányítója szintén aláírt a Telekomhoz, de az már rögtön ismert volt, hogy a 19 éves kézilabdázót kölcsönadja a bakonyi klub. Nem sokkal később kiderült, hogy a korábbi klasszis kapus, Fazekas Nándor fia a lengyel Wisla Plockban folytatja pályafutását a következő két idényben.

Februári hír, hogy Bjarki Már Elísson is Veszprémbe igazol, a 31 esztendős, 82-szeres izlandi válogatott balszélső kétéves szerződésről állapodott meg az egyesülettel.

A fent említettek – a kölcsönbe kerülő Fazekas Gergő kivételével – mindannyian idén nyártól erősítik a Telekomot.

És ami a 2023/2024-es idény játékoskeretét illeti:

A csütörtöki sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Veszprémnek sikerült megszereznie a Barcelona olimpiai és világbajnok francia beállósát, Ludovic Fabregast, aki 2023 nyarán érkezik a királynék városába. Fabregas nemrég aranyérmet szerzett a Bajnokok Ligájában a katalánokkal. Mellette szintén nagy fogásnak tűnik a dán Aalborg 25 esztendős Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes jobbátlövője, Lukas Sandell. A svéd játékost számos klub szerette volna a soraiban tudni. A Montpellier balszélsője, Hugo Descat szintén Veszprémbe teszi át székhelyét 2023-ban, a 29 éves játékos Fabregashoz hasonlóan tagja volt a Tokióban olimpiai bajnok francia válogatottnak. A 26 éves, Eb-ezüstérmes spanyol Augustin Casado is a 2023-tól szerződtettetek táborát erősíti, az irányító-balátlövő két évre írt alá.

Fabregas és Casado személyesen is jelen volt a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Az eseményen Csik Zoltán vezérigazgató, Nagy László sportigazgató és Momir Ilics vezetőedző értékelte az elmúlt szezont és vázolta fel a jövőbeni terveket, célokat.

- Nem vagyok elégedett, hiszen a célkitűzésünknek nem tudtunk eleget tenni, de nem szabad elfelejteni, hogy egy évvel ezelőtt még bizonytalanok voltunk, miként működik az új felállás, az új edzőkkel és a felforgatott játékosállománnyal – fogalmazott Csik Zoltán, aki csalódott a magyar bajnoki címet illetően, hiszen fél kézzel már fogták a trófeát, viszont büszke arra, hogy Európa negyedik legjobb csapata lettek. Amivel a vezérigazgató maximálisan elégedett, az a csapategység megteremtése, a játékosok küzdeni tudása. Emellett a fiatalok beépítésében is jó úton haladnak, ezzel kapcsolatban kiemelte: az utánpótlás több szép sikert ért el – például az U14-es együttes országos bajnok lett –, tehát a háttér megvan a jövőben is. Megemlítette, hogy a klub pénzügyi háttere továbbra is stabil, örül, hogy egyre több helyi támogató is akad, illetve annak is, hogy a szurkolók újra teljes mellszélességel kiállnak a csapat mellett.

Nagy László a szezon őszi részét hullámzónak nevezte, amelyben a nagyszerű eredmények mellett nem várt vereségek is akadtak. A folytatásban stabilizálódott a teljesítmény, a bajnoki cím nüanszokon múlt. A BL-ben nem volt reális elvárás a final four az ezen a szinten tapasztalatlan edzőkkel. Kiemelte, hogy Ilics és segítője, Gulyás Péter abba is óriási munkát fektettek, hogy tanuljanak és tapasztalatokat szerezzenek. - Az egyik szemem sír, a másik nevet. Sokat lépett előre a csapat több téren is, az eredmények azonban nem jöttek össze – mondta.

Momir Ilics megköszönte a lehetőséget az egyesület vezetőségének. - Minden kezdet nehéz, de minden egyes nappal jobb csapat lettünk. Boldog vagyok, hogy sikerült jó közösséget építenünk. A fiatalok beépítésére nagy hangsúlyt fektettünk, a jövőben még több lehetőséget szeretnénk adni nekik.