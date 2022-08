DVTK–FC Ajka 3-1 (1-1)

Miskolc, 2818 néző. V.: Berényi. Diósgyőri VTK: Danilovic - Farkas D., Viczián, Szatmári, Bárdos - Holdampf, Bényei (Oláh B., 84.) - Jurek (Vajda, 59.), Szőke (Radics, 84.), Papp (Bertus, 53.) - Lukács D. (Eppel, 84.). Edző: Dragan Vukmir.

FC Ajka: Horváth D. - Szűcs K., Jagodics, Tar, Csemer (Présinger, 62.) - Görgényi - Sejben (Dragóner, 62.), Berzsenyi, Tóth G. (Kenderes, 62.) - Gaál (Tajthy, 81.), Szarka (Vogyicska, 50.). Edző: Kis Károly.

A két sikerrel és egy vereséggel kezdő FC Ajka ahhoz a Diósgyőrhöz látogatott, amely az első két fordulóban kikapott, legutóbb viszont három pontot tudott gyűjteni, Tiszakécskén nyert.

A feljutásra (ismét) pályázó DVTK első hazai győzelmére készült ebben a szezonban, Dragan Vukmir legénységének nagyon fontos volt a siker, hiszen szeretett volna lendületbe jönni, illetve igyekezett nem lemaradni az élmezőnytől. A vendégek kényelmesebb helyzetben készülhettek a meccsre, az első három körben hat pontot gyűjtöttek (győzelem otthon a Budafok és a Kozármisleny ellen), és Mosonmagyaróváron is esélyesek voltak legalább egy egységre (ott végül 2-1-es vereség lett a vége).

Miskolcon nem sokan várták az Ajkától a pontszerzést, nem volt a csapaton nyomás, ami akár jól is elsülhetett, a Kis-csapat meglepetéssel rukkolhatott elő.

A Veszprém megyeiek a héten újabb játékost szerződtettek, a klub bejelentette, hogy hároméves kontraktust kötött a 2005-ös születésű Nagy Benjáminnal, aki Szombathelyről, az Illés Akadémiáról költözik Ajkára.

Nagy iramban kezdtek a csapatok a DVTK otthonában, és a 17. percben máris gól született, korán hátrányba került az Ajka. Lukács lövését Horváth bravúrral hárította, a kipattanó labdát Jurek 11 méterről a kapu bal oldalába lőtte, 1-0.

Szarka lábában volt az egyenlítés, ám a korábban a DVTK-ban is szereplő támadó nem találta el jól a játékszert ígéretes helyzetben. Azonban nem kellett sokat várni a vendéggólra, a 35. percben Gaál lövését először blokkolták, az ismétlés azonban a bal felsőben kötött ki, balról, 16 méterről volt eredményes az ajkai játékos, 1-1.

Nyomott a DVTK, de csak kisebb helyzetekig jutott, az első félidőben nem tudott újra előnybe kerülni a házigazda.

Fordulás után viszont hamar betaláltak a miskolciak.

Az 53. percben Bertus beadása után Lukács juttatta öt méterről a hálóba a játékszert, 2-1. Gaál próbálkozása nem sokkal tévesztett célt a folytatásban, nem sokkal később megint mattolta ellenfelét a Diósgyőri VTK.

A 61. percben ismét egy beadást nem tudott kivédekezni az Ajka, Lukács ezúttal fejjel, három méterről volt eredményes, 3-1.

Nem volt erő a vendégekben a fordításra. Horváth kapusnak több dolga volt, mint kollégájának, Szatmári fejesét és Vajda lövését is védenie kellett. Több gól már nem esett, a hazaiaké lett a három pont.