Bekő Balázs együttese az elmúlt öt bajnokin két győzelmet és három vereséget könyvelhetett el, az előző fordulóban, Tatabányán 1-0-s vereséget szenvedtek el. A Balatonfürednek is hasonlóan két győzelem és három vereség volt a mérlege a legutóbbi öt meccsén, igaz, Borgulya Istvánék legutóbb a Zalaegerszeg II-t múlták felül 2-0-ra.

A meccs előtt aztán az is kiderült, hogy Szabó, és Szalai belázasodott, míg Pécseli pályára lépését az orvosi stáb nem javasolta. Ennek tudat talán nem is volt meglepő, hogy a tavaly még NB II-es Budaörs fölényben játszott az első félidőben, több helyzetet is kialakítottak, amit aztán Popov váltott gólra a 21. percben, amikor is a vendégvédelem kapitalis hibáját kihasználva szerezték meg a vezetést a hazaiak. Egy füredi előrevágott labdát Tóth kapus bikázta előre, amelyet Burucz rossz ütemben felugorva röviden fejelt haza és késlekedő Erdélyi kapus csak elütni tudta a kilépő hazai csatárt. A jogosan megítélt büntetőt Popov magabiztosan lőtte a jobb alsó sarokba, 1-0.

A második félidőben szinte felbillent a pálya, a vendégek minden erejüket bevetették az egyenlít érdekében, míg a hazaiak szinte csak az eredmény megtartására törekedtek. Majd jött a 94. perc: a félpályáról Erdélyi végzett el szabadrúgást, amelyet Tóth G. balra csúsztatott az előre lopakodó Burucz elé, aki 11 méterről a léc alá bombázott, 1-1.

A Füred megérdemelten szerzett pontot, sőt, ha egy kicsit szemfülesebbek ezen a délután a támadói, nyerhettek is volna.

Budaörs – Balatonfüredi FC 1-1 (1-0)

Budaörs, 300 néző, v.: Dombi.

BUDAÖRS: Tóth G.V. - Tóth A., Jász (Borbás, a 61.), Horváth E. (Tóth B., a 61.), Szamosi (Ferkó, a 66.), Klausz (Csillag, a 61.), Hoszpodár, Khiesz, Vida, Soltész, Popov (Halácsi, a 73.). Vezetőedző: Bekő Balázs. BALATONFÜREDI FC: Erdélyi - Farkas D. (Jakab, a 62.), Eszlátyi (Horváth, a 70.), Farkas B., Róth (Szabó G., a 70.), Leidl (Szabó B., az 57.), Lasz, Burucz, Ott, Tóth G., Géringer (Csikós, az 57.). Vezetőedző: Borgulya István.