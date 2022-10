Nagykőrösi Sólymok KE–Veszprém Kosárlabda Klub 92-82 (19-17, 20-24, 37-25, 16-16)

Nagykőrös, 200 néző. Vezette: Sallai, Vida, Gergely.

Nagykőrös: Molnár B. 13/3, Fehér 12/6, Kocsis 14/6, Lakosa 28/9, Timkó. Csere: Váits 5/3, Vámos 8/6, Molnár M. 4, Filep 2, Mácsai 6. Edző: Puszta Dávid.

Veszprém: Szabó 16/3, Kiss 2, Madár 27/21, Birkás 13/3, Orgona 11/3. Csere: Szeifert 6/6, Habel 2, Varga 5. Edző: Naményi Márk.

A derbin mindössze nyolc játékost bevető vendégek helyzetét az is nehezítette, hogy sérülés miatt nem számíthattak a georgiai centerükre, Ratianira, ettől függetlenül nem kezdtek megilletődötten a bajnokságban addig csak egy győzelmet felmutató hazaiak ellen (11-15). Az első negyedben többször is vezettek, ám azt az ellenfél nem hagyta annyiban. A folytatásban is jól tartották magukat a kintről remekül célzott Madárék (26-30), így minimális előnnyel mehettek a nagyszünetre (39-41).

A fordulás után a Sólymok hamarabb kaptak lábra (49-44), aztán két számjegyű lett a feleket elválasztó különbség (65-54), amit az akkortájt pazarul dobott rivális tovább hizlalt (72-59). A záró felvonás a Pest megyeiek tízpontos vezetéséről indult, majd mikor kezdett elúszni a hajó (87-70), Naményi edző időt kért, de az övéinek a hajrában már csak arra maradt ereje, hogy közelebb zárkózzanak.

Naményi Márk: Az első félidőben mindent megcsináltunk, amit kértem, valójában később is, de idővel egyszerűen elfogytunk. Ez főként a szűk rotációnknak tudható be: ma két sportolónk is hiányzott.