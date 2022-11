Az egykori veszprémi kiválóság, Pásztor István alakulata látogat csütörtökön a Veszprém Arénába. A Ferencváros jól erősített az elmúlt időszakban. Nyáron a vezetőedző mellett Lékai Máté (Telekom Veszprém), Balogh Zsolt (Tatabánya) és Borbély Ádám (Fejér-B.Á.L. Veszprém) is csatlakozott fővárosi zöld-fehérekhez, akik az Európa Ligában is szerepelnek ebben a szezonban. Az FTC a csoportkör nyitányán kikapott az izlandi Valur otthonában, majd otthon megverte a svéd Ystads együttesét. Ami az NB I-es szereplést illeti, a Fradi öt meccset nyert, háromszor alulmaradt, a Tatabánya és a Szeged mellett legutóbb a Csurgó fektette két vállra. Ezzel a hatodik a tabellán a csapat.

A mezőnyt a Telekom Veszprém vezeti, méghozzá hibátlan mérleggel. A Bajnokok Ligájában is veretlenül menetelő bakonyiak a múlt héten a Budai Farkasok otthonában nyertek 10 góllal.

A Veszprém-FTC bajnoki ma 17.30-kor kezdődik.