Jászberényi KSE–Veszprém Kosárlabda Klub 85-54 (21-18, 26-6, 26-11, 12-19)

Jászberény, 200 néző. Vezette: Sörlei, Gaál, Schäffer.

Jászberény: Csík 10/3, Meleg 6, Mester 12/6, Kucsora 18/9, Olasz 8. Csere: Fodor, Czirbus 7, Dunai 7/3, Rosic 8/6, Homoki 6, Kovács 3, Lékó. Edző: Miljan Rakic.

Veszprém: Szabó 14/6, Kiss 4, Madár 8/6, Orgona 11/3, Ratiani 2. Csere: Kis 6, Horváth 6/3, Szeifert, Varga, Birkás 3. Edző: Naményi Márk.

A vendégeknél pályára lépett a minap igazolt régi-új szerzemény, a 41 éves Horváth Ákos, aki az előző idényben a VKK meghatározó játékosa volt, ám a 90-szeres válogatott mellett Kis Attila Raul is ott melegített társaival a feldobás előtt. A 26 éves sportoló korábban szerepelt az U20-as nemzeti gárdában, majd klubszinten a Zalaegerszegi TE-ben és a szintén élvonalbeli Atomerőmű SE-ben pattogtatott.

A veszprémiek jól kezdtek (9-13), ám az első negyed végén már az ellenfél állt jobban. A folytatás rosszul alakult, mert a hazaiak előbb tíz (30-20), majd húsznál is több ponttal húztak el (47-24). A nagyszünet után a harminc pontot is elhagyta a feleket elválasztó különbség (63-32), a bakonyiaknak szinte semmi sem sikerült a küzdőtéren. A rivális a záró felvonásban már nem törte magát, így Orgonáék a lefújásig valamelyest faragtak jelentős hátrányukból (80-46).

Naményi Márk: – Az előttünk álló hetekben újra elkezdünk építkezni, lévén, hogy a szerkezetben meg kell találnunk az új igazolásaink helyét.