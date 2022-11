Vajky László edzőtől megtudtuk, a megmérettetésen több mint 50 ország képviselői vettek részt, így közel kétezer versenyző küzdött az érmekért egyéni, illetve csapatversenyszámokban.

A rangos eseményen a veszprémi Padányi TKD egyesületből Bécsi Nikolett indult. Mellette, felnőtt fekete öves női kategóriában csupán három budapesti versenyző képviselte a magyar színeket a világkupán.

Nikolett esetében már megszokott, hogy három számban is megméretteti magát, ez most sem volt másként: a kiváló sportoló formagyakorlatban, küzdelemben és az abszolút kategóriás erőtörésben is ott volt a mezőnyben.

Az első napon erőtörésben sikerült másodmagával – egy lengyel lánnyal – a legtöbb deszkát egyszerre eltörnie, így a teljes mezőnyt maguk mögé utasítva egymás között újabb törésekkel dönthették el az arany- és ezüstérem sorsát. Ebben ezúttal a lengyel versenyző volt jobb, minimális különbséggel nyert, így Nikolett állhatott a dobogó második fokára és vehette át a jól megérdemelt világkupa-ezüstérmet.

Bécsi Nikolett edzőjével, Vajky Lászlóval Fotó: Padányi TKD

Érdekesség, hogy a harmadik helyen egy komoly erő- és súlyfölénnyel rendelkező amerikai versenyző végzett. Az erőtörés versenyszámot abszolút kategóriában rendezik, ahol a 49 kilogramm súlyú Bécsi Nikolett rendre összekerül a nála akár kétszer vagy többször is nehezebb versenyzőkkel. Remek teljesítmény, hogy sokszor sikerül őket maga mögé utasítania, így történt ez a szlovéniai világkupán is.