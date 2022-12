Az őszi félév már a múlt héten véget ért a harmadik vonal nyugati csoportjában, most tavaszról előrehozott fordulót tartanak. A Practical VLS Veszprém-Balatonfüredi FC bajnoki vasárnap 13 órakor kezdődik előbbi ideglenes otthonában, az ajkai stadionban.

A Pető Tamás által irányított bakonyiak a második helyen zárták az őszt, s ha valami komoly meglepetés nem történik, ebben a pozícióban kezdik majd meg a 2023-as szereplést februárban. A VLS a múlt héten az éllovas Tatabánya otthonában 0-0-s döntetlenre végzett, így megmaradt a felek között az egyetlen pont különbség.

A tatabányaiak vasárnap a bennmaradásért küzdő Teskánd vendégei lesznek, így minden bizonnyal megőrzik előnyüket a jövő évi folytatásra.

A különbség megtartásához (vagy esetleg az előzéshez) persze a Veszprémnek is pontot, pontokat kell gyűjtenie az esztendő utolsó összecsapásán.

A Balatonfüredi FC pedig tud kemény ellenfél lenni, ezt heteken át bizonyította is, amikor nemrég hét meccsen át (négy siker, három döntetlen) nem talált legyőzőre.

Legutóbb viszont alulmaradtak Borgulya István tanítványai, akik gyenge futballt mutatva Nagykanizsán kaptak ki a múlt héten 4-1-re.

A VLS Veszprém a vasárnapi találkozó esélyese, de nagy kérdés, melyik arcát mutatja majd a Balatonfüred FC…