A bajnoki címért harcol a Practical VLS Veszprém a labdarúgó NB III nyugati csoportjában. Nemrég ért véget az őszi félév, és a bakonyiak 20 mérkőzésükből 14-et megnyertek, négyszer játszottak döntetlent, s csupán kétszer kaptak ki.

Ezzel a tabella második helyén áll a csapat, az éllovas Tatabánya előnye három pont.

Összehasonlításképpen kicsit kitekintve az országos helyzetre: a megszerzett 46 bajnoki ponttal a Veszprém jelenleg a harmadik legjobb NB III-as együttes a 60 tagú mezőnyben.

Azt, hogy ez nem csak egy kiugró eredmény, az bizonyítja, hogy a bakonyiak az elmúlt két szezonban bronzérmesek voltak. Most akár még előkelőbb helyen is végezhetne

Pető Tamás a megye I-ben vette át a Veszprém irányítását, ma pedig már egy NB III-as élcsapatot irányít, amely újabb komoly siker kapujában áll.

A vezetőedzőt kérdeztük az őszi szezonról, a jövőről, a célokról és tervekről. A 2022-es év sok eseményt hozott az ő pályafutásában is, például meccselt a saját fia ellen, hívták magasabb osztályba, eközben épült egy nagyon egységes és erős Veszprém. Az alakulatnak az ellenfelek mellett a hiányos infrastrukturális körülményekkel is meg kell küzdenie, de készek rá, hogy tavasszal is felvegyék a harcot és kivívják az NB II-es szereplést.



Témája van, hozzászólna, kérdezne?

Írjon erre a címre: [email protected]