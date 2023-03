Aramis SE-1. FC Veszprém 3-3 (2-2)

Budaörs. V.: Kovács G., Futó, Kiss. Aramis SE: Gémesi – Gáspár, Kövesdi, Moga, Bognár B. Csere: Molnár G., Vattamány, Berkes, Bélavári, Lux, Sóvári, Szücs, Korompay. Edző: Lorant Flavius Moga.

1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, Everton, Gavrilovics, Gerencsér. Csere: Soós, Koncsol, Fridrich, Dorogi, Bognár P., Ábrahám, Bencsik Á., Fellembek, Kiss M. Edző: Fehér Zsolt.

Egy idegenbeli vereség (Haladás) és egy hazai döntetlen (DEAC) után várta a felsőházi rájátszás harmadik fordulóját a Veszprém. Az Aramis SE két vereséggel kezdte a szakaszt.

Jól indult a vendégek számára a találkozó, a 3. percben Everton tüzelt éles szögből, a kapufáról kipattanó labdát Gavrilovics helyezte közelről a kapuba, 0-1. Még ugyanebben a minutumban hasonló szituáció játszódott le, Everton remekül került helyzetbe, ezúttal középről lőtt, megint kapufára, a kipattanóra pedig Gerencsér reagált a leggyorsabban, 0-2.

A 7. percben szépített az Aramis, egy oldalberúgás után Szücs előzte meg a hosszú oldalon Tatait és közelről a hálóba passzolt, 1-2.

A 10. percben egy gyors akciót követően a kapufán és Spandleren megpattanó labdát Gáspár kotorta a kapuba, 2-2.

Élvezetes küzdelmet hozott a folytatás, de gól legközelebb csak a második félidő második felében esett, ekkor ismét a hazaiak találtak be, Lux szerzett előnyt egy szép csellel, majd az akciót is ő fejezte be, 35. perc: 3-2.

A véghajrában egyenlített a Veszprém, 5 a 4 elleni játékban Everton lőtte keresztbe a labdát, Tatai remekül érkezett és a kapuba lőtt, 39. perc: 3-3.

Izgalmasan alakult a hajrá, ugyanis a legvégén összejött a hat szabálytalanság a hazaiaknak. Huszonnégy másodperccel a vége előtt nagy lehetőséghez jutott a Veszprém, de a fiatal Fellembek 10 méteres büntetőjét Gémesi kivédte, így maradt a döntetlen.

Az 1. FCV legközelebb, március 27-én a Kecskemétet fogadja a bajnokságban.