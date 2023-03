A múlt héten történelmi meccset rendeztek a Pick Arénában, ahol először találkozott egymással a Szeged és a Veszprém és a Bajnokok Ligájában. A nyolcaddöntő nyitányán meg is remegtek eleinte a kezek, idegesen, sok hibával kezdtek a csapatok. Aztán a bakonyiak magukhoz tértek, a házigazda pedig végig rendkívül gyengén muzsikált. Ahogyan egyre magabiztosabbá vált a Telekom, úgy süllyedt egyre mélyebbre a Pick, amelynek a vége egy 13 gólos vendégdiadal lett. A 23-36-os végeredményt hozó összecsapást követően Momir Ilics, a Veszprém szakvezetője azt mondta, hogy eddig ez volt a legjobb meccs a veszprémi kispadon. Ezt kár is elvitatni, a Veszprém védekezésben és támadásban egyaránt remekül működött, nem volt olyan játékelem, amiben a Szeged kicsit is megközelítette volna.

A szerb edző persze hangsúlyozta, hogy van még egy visszavágó, a nagy előny ellenére nem tekinthetik magukat továbbjutónak. Az átlag bakonyi szurkoló persze már el is könyvelte azt, hogy kedvencei a legjobb nyolc között vannak a BL-ben.

Aztán jött a hétvége, ami kicsit letörte az optimizmust. A veszprémiek a NEKA otthonába voltak hivatalosak az NB I-ben, és a meccs nagy részében hátrányban kézilabdázva 29-29-es döntetlent játszottak a balatonboglári akadémistákkal. Erre (ahogyan a nagyarányú szegedi diadalra) senki sem számított, pofon volt a javából a pontvesztés. A pofon viszont jókor is jöhetett, hiszen a BL-ben, hazai közönség előtt lett egy plusz ok arra, hogy a bakonyiak odategyék magukat és bizonyítsanak.

Nézzük a Szegedet! A Tisza-partiak a csúfos vereséget követően, hétvégén Tatabányára voltak hivatalosak, és sokan féltették őket, hogy beleszaladhatnak megint a „késbe”. Juan Carlos Pastor legénysége viszont összekaparta magát, és nem parádézva, de végig vezetve 33-31-re nyerni tudott.

A szegediek tehát javítani tudtak, de ahhoz sokkal több kell, hogy a Veszprém Arénában is eredményesen tudjanak teljesíteni. A 13 gólos hátrány ledolgozása a legfelsőbb bravúr kategória, nyilván ezt nem is célozhatja meg reálisan a vendégcsapat, amelynek a terve a 60 percen át tartó szoros küzdelem kicsikarása, s ha ez megvan, esetleg egy minimális különbségű siker lehet. Nem látni azt a Picknél, amivel meg lehetne lepni a Veszprémet, ráadásul a Tisza-partiak dolgát sérülések is nehezítik. Vajon kockáztat Juan Carlos Pastor valami váratlannal, vagy marad a biztosnál? A nyáron távozó spanyol mester nem az a típus, aki bedobja a gyeplőt a lovak közé, ráadásul lehet, hogy azok a lovak már rég elvágtattak előle/mellőle. Ez a BL-visszavágó sok mindenre választ adhat majd szegedi oldalon.

Ami veszprémi szempontból fontosabb, a bakonyiak nyugodtan, bevált figuráikat játszva kézilabdázhatnak. Koncentrálniuk kell persze, de nincs szükségük százszázalékos pörgésre ahhoz, hogy viszonylag hamar lezárják véglegesen a párharcot. Ha sikerrel járnak, a szurkolók el is felejtik a NEKA elleni kisiklást, de azt mindenkinek észben kell tartania, hogy ebben az idényben lesznek még csaták a Szeged ellen (is).

A Telekom Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged BL-nyolcaddöntő-visszavágó csütörtökön 18.45-kor kezdődik.

A szegediek váratlan lépésre szánták el magukat, bejelentették, hogy a belépők árát visszafizetik szurkolóiknak. Ez szokatlan, de szép dolog, kérdés, az első meccsen látottak után hányan foglalnak helyet (ingyenjeggyel) a Veszprém Aréna vendégszektorában.