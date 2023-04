Ennek ellenére sokan mérették meg magukat a Balaton-parti viadalon, amelynek központja ezúttal is a Vitorlás-tér volt. A gyermek futamok mellett 6,5 és 10,5 kilométeren, illetve félmaratoni és maratoni távokon álltak rajthoz a versenyzők. A legrövidebb távot babakocsival is lehetett teljesíteni, utóbbi kettőn pedig váltók is indulhattak.

Az idei Generali Run Balatonfüreden ezúttal is szép számú mezőny gyűlt össze, több mint ezren futottak, mutatjuk, kik érték el a legjobb eredményeket!

Eredmények, a győztesek, 6,5 km, férfiak: Hansághy Gergely 21:17, nők: Lesku Enikő 23:43. 10,5 km, férfiak: Tombor Dániel 38:47, nők: Zsohár Lúcia 49:20. Félmaraton, férfiak: Egri Balázs 1:19:29, nők: Zimányi Mónika 1:38:33. Félmaraton, váltó: KT-k 1:24:05. Maraton, férfiak: Mitru Petre 2:46:52, nők: Örvendi Noémi 3:32:21. Maraton, váltó: Szigorú a test 3:10:31.