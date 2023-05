Veszprém Kosárlabda Klub–Nagykőrösi Sólymok KE 79-77 (18-29, 19-18, 22-14, 20-16)

Veszprém, 200 néző. Vezette: Szalai, Benedek, Kéri.

Veszprém: Promise 21/12, Madár 4/3, Szabó 19/3, Ratiani 26/9, Orgona 6/6. Csere: Varga, Birkás 3/3. Edző: Horváth Ákos.

Nagykőrös: Tóth 3/3, Fehér 4/3, Kocsis 4, Lakosa 20/9, Timkó 10. Csere: Váits 4, Molnár 5, Kovács 12/3, Vámos 9/9, Filep 3/3, Horváth 3. Edző: Puszta Dávid.

A minap az otthonukban nyert Sólymok egy–nullás előnyéről indult a találkozó, amit jobban is kezdtek (4-12), s az első negyedben nem egyszer meglógtak több mint tíz ponttal (7-18; 18-29). Később állandósult a fölényük (28-38), a 18. percben már 30-45 is volt az állás, ezért a helyi hívek már annak is örülhettek, hogy a kedvenceik a nagyszünetig faragtak a hátrányukon (37-47). A fordulás után ismét a rivális kapott előbb lábra (37-52), aztán Ratianiék hamarosan riadót fújtak és a 27. percben már náluk volt a vezetés (54-53). Ezzel együtt kétpontos vendégelőnyről indult a záró felvonás (59-61), ami izgalmasan és fordulatosan alakult (61-67, 72-72), majd 75-76 után Promise triplája lezárta az összecsapást.

A bakonyiak így egalizálták a két diadalig tartó párharc állását. A felek mindent eldöntő harmadik „randevújára” május 14-én (vasárnap, 18 óra) Nagykőrösön kerül sor, ahol, aki nyer, osztályozón még kiharcolhatja a bennmaradást, a vesztes viszont kiesik a harmadosztályba.

Horváth Ákos: Egy klasszikus egylabdás csatát húztunk be egy „őrült” dobással. Nehezen bontottuk meg a taktikusan játszott ellenfél védekezését. Hétvégén éppen ilyen kiélezett derbire számítok.