A VEDAC csapatának tagjai közül Csekő Miklós kiemelkedett az U23 korosztály férfi kalapácsvetésében, és aranyérmet nyert 75.23 méterrel, közel három és fél métert verve a másodikra.

A VEDAC másik tehetséges atlétája, Csatári Jázmin is nagyszerű produkciót nyújtott. Jázmin az U20 kategóriában indult, és ezüstérmet szerzett a kalapácsvetők között 62.02 méterrel.

A harmadik helyet szerezte meg Fertig Fanni U18 női kalapácsvetésben, 60.47 méteres eredményével bronzérmet vehetett át. Ez a verseny nagyon szoros volt, a másodiktól csak 51 centivel maradt el, míg a negyediket 7 centivel verte.

Ezek a dobogós helyezések is azt bizonyítják, hogy a VEDAC atlétái a nemzetközi színtéren is megállják a helyüket, Zentai Tibor, Dobos Máté és Mozsdényi Dávid edzők munkájának is köszönhetően.