Perutz FC–Gyöngyösi AK 0-1 (0-1)

Perutz FC: Varga P. – Cser, Nagy B., Horváth, Varga B. (Bognár 65.), Kun-Szabó (Gajdosi 89.), Nagy K., Rozman, Nagy D., Pető, Hauser (Benecz 51.) Edző: Kun-Szabó Attila.

Gyöngyösi AK: Tóth B. – Szilágyi, Forgó, Vernyik, Márkus, Oravecz, Szabó (Babarcsik 83.), Szentannai (Ludányi 66.), Czinkóczi, Nagy-György, Szabó. Edző: Majzik Zoltán.

A Heves vármegyei első osztályú pontvadászat bajnokát fogadták a pápaiak, akik az Úrkút visszalépése miatt küzdhetnek meg a jövő évi NB III-as tagságért. A pápai futballszerető közönség ki­váló hangulatot varázsolt a Perutz-stadionba, ahol a hazaiak igyekeztek rászolgálni a buzdításra.

A sárga-kékek jól is kezdtek, egyértelműen irányították a pályán történteket, az első fél órában több gólszerzési lehetőségük is volt, melyek kimaradtak. A 42. percben Gaál Ákos játékvezető került a figyelem középpontjába, miután egy tizenhatoson belül elkövetett véleményes szabálytalanságért második sárga lappal kiállította Horváth Tamást, és büntetőt ítélt a vendégeknek. A tizenegyest Márkus magabiztosan értékesítette. A 60. percben Varga kapus tartotta meccsben csapatát, Szabó Viktor, Szentannai és Szabó Tamás próbálkozásánál is a helyén volt. Tíz perccel később a vendéghálóőr is nagy bravúrt mutatott be, Nagy Krisztián célozta meg a rövid alsót, Tóth lábbal védett.

A hátralévő időben nem sikerült az egyenlítést kiharcolni, sőt Nagy Krisztiánt Czinkóczi felrúgásáért még ki is állította a játékvezető, így maradt a 0-1.

Kun-Szabó Attila: – Jól kezdtünk, több helyzetünk is volt, aztán egy szerencsétlen tizenegyes után új meccs indult. Eléggé lesgyanús volt a szituáció, de az asszisztens nem emelte a zászlaját, a játékvezetést nem szeretném minősíteni. A visszavágón az első 40 percre építhetünk, a vereség ellenére egy rossz szavam sem lehet a játékosokra, sokat dolgoztak.

A visszavágót június 11-én rendezik Gyöngyösön.